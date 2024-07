Intento de asesinato a Cristina Kirchner: las polémicas declaraciones de Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo

Finalmente, y luego de la declaración de Nicolás Carrizo, el otro imputado en la causa, Brenda habló ante los jueces del TOF; Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

La joven respondió las preguntas básicas con alguna dificultad. Dijo tener 24 años de edad, a pesar de que tiene 25. Contó que tenía estudios secundarios y también el CBC de Medicina, pero no se acordaba si había aprobado alguna materia. Le preguntaron con quien vivía y la acusada respondió mirando hacia su expareja: “con un convicto y un manipulador”.

La fiscal la interrogó sobre si vendía “contenido erótico” y respondió afirmativamente. “¿Ganó dinero con eso?”, insistió; “Sí, he ganado”. “¿Va a declarar?, le preguntó la jueza. “Sí, voy a declarar”, sorprendió.

Uliarte decidió que no realizaría su propio relato de los hechos y se anticipó: “Prefiero contestar preguntas”. La jueza Sabrina Namer insistió: “¿No quiere decir nada, contar su versión de los hechos? ¿Quiere contestar preguntas?”. “Sí”, remarcó Uliarte. La magistrada le dio entonces la palabra al abogado defensor para que oriente el interrogatorio.

Brenda-uliarte.jpg Brenda Uliarte.

“¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?”, comenzó Cipolla. “Partícipe y encubridora, pero no soy ehh… “, respondió dubitativa. Brenda hizo un largo silencio y se agarro la cabeza. La fiscal pidió la palabra, pero la jueza convocó a todas las partes a acercarse al tribunal para hablar en privado.

La jueza advirtió a la acusada: “Este es un acto de defensa, el tribunal le está tomando declaración porque usted decidió declarar. Esto que diga acá es muy importante porque hace a su defensa. Es importante que sea clara, que se acerque al micrófono, que conteste lo que se le pregunta, pero lo que es importante es que usted, que pidió declarar, trate de ser lo más clara posible. De lo que usted diga pueden desprenderse consecuencias. ¿Le queda claro que es importante este acto y que es para mejorar su situación?”, le explicó.

Uliarte respondió: ”Si, no más preguntas”. ”No declaro, anulo”, insistió la imputada. ”No quiere declarar, ¿por qué? ¿No se siente en condiciones?", cuestionó la jueza a lo que Brenda respondió afirmativamente. ”¿Qué significa?”, consultó la jueza y le dio opciones para saber si no estaba en condiciones físicas o no quería pasar por este momento. La joven insistió en que no quería.

La polémica por una declaración previa

La fiscal Baigún reclamó entonces que se leyera la declaración que Brenda Uliarte había hecho cuando estaba representada por el abogado Carlos Telleldín. En ese escrito, presentado en septiembre pasado, Uliarte dijo que nunca creyó que su expareja fuera a concretar el ataque y que incluso ella intentó frenarlo pero no pudo. Describió además a Sabag Montiel como un golpeador y manipulador, y lo vinculó a la agrupación Revolución Federal y al diputado del PRO Gerardo Milman.

“Yo no sé por qué ‘Nando’ hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver. Yo no digo que financiaron el atentado pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y Nicolás Carrizo (el jefe de los copitos, también imputado) sabe todo eso, pero él va a cubrir a ‘Nando’ porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay pesos pesados”, afirmó.

Uliarte incluyó en su nueva versión que escuchó a su expareja hablar antes del atentado con “una tal Carolina” y que cuando ella le pidió explicaciones le dijo que era “la secretaria de un amigo” y le pidió que no “rompiera” con sus celos. La secretaria de Milman que estuvo en el bar Casablanca, donde al diputado supuestamente lo escucharon anticipar 48 horas antes el atentado, se llama Carolina Gómez Mónaco.

La jueza Namer aclaró que ese escrito no está incorporado en la causa.

La fiscal pidió la palabra para hacerle una pregunta a Cipolla, referida a sus declaraciones mediáticas: “Lo que suceda en medios es otro tema, no estamos acá en el Bailando o un programa de televisión”, respondió el letrado.

Namer advirtió: “El tribunal está viendo y evaluando a la señora Uliarte”. Y recordó que se le ha pedido a las partes, previo al inicio del debate, “una conducta acorde” a la seriedad del caso, pero “no podemos” evitar que las partes “se expidan en los medios de comunicación”.

Cipolla entonces le contestó a la fiscal que se le pida a la víctima, Cristina Fernández de Kirchner, que se abstuviera de hablar del tema en sus redes sociales.

La declaración del líder de los Copitos

El referente de la banda que vendía algodones de azúcar, Nicolás Carrizo, declaró en el inicio de la jornada.

“Pensé que esto iba a resolverse antes y nunca llegaba el día. Por fin llegó y puedo dar mi versión. No tengo anda en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes”, señaló.

Por otro lado, remarcó que "le quiere pedir perdón” a Cristina Fernández porque “nunca se imaginó” que iba a terminar involucrado en este caso, aunque la causa tenga como principal imputado a Fernando Sabag Montiel.

“En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso", insistió. “En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso", insistió.

El juicio se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py. Todos los miércoles habrá audiencia y se estipula que la expresidenta podría prestar declaración después de la feria judicial de invierno.