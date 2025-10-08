Se va a volar todo: hay alerta naranja por vientos que alcanzarán los 120 km/h

Además se emitió otra alerta por lluvias y nevadas en plena primavera. A qué zonas afectará este temporal.

La primavera en gran parte del país ha transcurrido hasta el momento con gran inestabilidad en gran parte del país. Si bien en los últimos días se ha registrado un aumento de la temperatura , se anunció un temporal de fuertes vientos, además de lluvias y nevadas en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas que afectarán a parte del territorio argentino durante este miércoles. Y advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo indicó que rige una alerta naranja por fuertes vientos en Chubut y Santa Cruz rige un aviso naranja por vientos fuertes. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h", se señaló.

Asimismo, en la provincia de Río Negro está vigente una alerta de nivel amarillo. "Esta área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", aclaró el SMN.

mapa_alertas (10)

Lluvias y nevadas en plena primavera

Por otro lado, en la provincia de Chubut rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

Y en Santa Cruz, el SMN emitió una alerta por posibles nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 30 y 40 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. "En las zonas bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada", advirtieron.

NIEVE (3)

En este contexto, el organismo brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la vigencia de estos fenómenos:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscar un lugar seguro bajo techo.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

Qué dice el pronóstico para mitad de semana: ¿Se viene el calor?

El pronóstico tanto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipan un asenso de la temperatura para Neuquén. El calor será el protagonista de este miércoles, al igual que el viento.

Según la AIC, se registrará un ascenso de la temperatura con períodos soleados y calmos en toda la región. Se prevé calor los próximos días en los valles, meseta y la costa. Mientras que en la zona cordillerana estará templado a cálido. Además, habrá algunos períodos inestables el fin de semana en montaña. Dominará el tiempo bueno en toda la región.

paseo-costero-ciclistas-7jpg La jornada de primavera es soñada, pero habrá que ver si el clima acompaña a pleno.

El SMN adelantó para este miércoles una jornada de calor y de viento en ascenso. Durante la madrugada estará algo nublado con una temperatura que arranca en los 12 grados y sin viento prácticamente. Por la mañana ascenderá la temperatura a los 17°C bajo un cielo parcialmente nublado. Respecto al viento, soplará del oeste entre leve y moderado con ráfagas entre 51 y 59 km/h. En horas de la tarde se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la noche la temperatura descenderá a los 24°C con viento de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 km/h.

La temperatura máxima para la AIC alcanzará los 30°C y la mínima será de 5. Se prevé una gran amplitud térmica. El cielo estará entre parcialmente cubierto y cubierto con viento de leve a moderado con ráfagas de unos 44 km/h.