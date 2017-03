Planean hacer otro puente para cruzar a Cipolletti

Neuquén.- Como una solución al caos vehicular y sentado sobre la idea de la creación de una región metropolitana Confluencia conformada por la capital, Plottier, Cipolletti y Centenario, el intendente Horacio Quiroga anunció ayer que planifica la creación de un puente sobre el río Neuquén.

El puente se construiría desde la calle Figueroa en el este neuquino y saldría hacia la calle Estado de Israel en Cipolletti. Esta obra serviría para descongestionar el tránsito sobre la Ruta 22, brindando una opción especialmente para los vecinos que viven en el sector sureste de la ciudad. La idea surgió luego de una reunión de Quiroga con su par cipoleño Aníbal Tortoriello y con Nelson Damiani, jefe del Distrito 12 de Vialidad Nacional, que se realizó ayer a la mañana. Y si bien aún no cuenta con un proyecto ejecutivo, Quiroga adelantó que está en sus planes trabajar para concretarlo y que incluso podría realizarse un puente Bailey, de más fácil instalación.

Sin embargo, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ya había anunciado en una de sus últimas visitas a Neuquén la posibilidad de construir esta nueva vía de comunicación alternativa.

Según explicó Quiroga, el puente permitiría -además- unir el oeste de la ciudad con Cipolletti, sin pasar por la Ruta 22. La vía sería tomar la calle Futaleufú, límite con Plottier y utilizada por todos los vecinos de Valentina Sur y Balsa Las Perlas, luego acceder a través de la calle O’Connor, Lanín, Copahue y Figueroa hasta chocarse con el río y, en un futuro, con el nuevo puente.

El puente tendría una vía de ida y otra de vuelta y cruzaría en una zona que no es muy densa pero que serviría para no recargar la de tránsito la Ruta 22.

El intendente recordó que ya en la década del 80 era muy difícil cruzar hacia Cipolletti e indicó que en aquella época en Neuquén había unos 30 mil autos y que hoy hay 110 mil. La cantidad de habitantes también pasó de 90 mil a 300 mil. “Y lo único que se hizo en 12 años fue un puente”, indicó el mandatario, en referencia al tercer puente que aún no fue inaugurado.

“La gente va a seguir usando la Ruta 22, pero esto nos va a descongestionar el tránsito pesado y el tránsito vecinal”, indicó Quiroga, quien destacó su metodología de ver a Neuquén dentro de un conglomerado.

Pavimentarán la calle Futaleufú

Los intendentes de Neuquén, Horacio Quiroga; de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, y de Plottier, Andrés Peressini, se reunieron ayer para ajustar los detalles de lo que será la obra de pavimento de la calle Futaleufú.

El encuentro fue previo al viaje que harán hoy los tres mandatarios a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del Ministerio del Interior. Ante las autoridades nacionales, los intendentes presentarán el proyecto ejecutivo y gestionarán los fondos para esta obra que beneficiará a los vecinos de las tres localidades y de las dos provincias.

Mañana caótica por una nueva protesta de estatales rionegrinos

En el marco de un nuevo paro por 48 horas, el gremio ATE Río Negro se manifestó ayer a las 10 en los puentes carreteros que unen a Cipolletti con Neuquén. Reclamaron no sólo un aumento salarial del 40 por ciento para los trabajadores estatales, sino que también se opusieron al ajuste y al recorte presupuestario impulsado por el Ejecutivo para toda la provincia rionegrina.

La jornada comenzó con afiliados al sindicato copando la Ruta 22, prendiendo fuego ruedas, acomodando banderas y tirando petardos. Hasta las 9:50 los carriles fueron reducidos pero los automovilistas todavía tenían la posibilidad de circular. Minutos después, camiones y autos quedaron varados a la espera de que la medida de fuerza finalizara.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dio la orden de cerrar el paso de manera total y comenzaron a manifestarse con bombos y carteles. “No al 17%”, “Quieren acabar con la salud pública, no te calles, defendé tus derechos. La salud no se negocia” y “Con 7 pediatras no alcanza, aumento salarial ya” fueron algunos de las frases que se pudieron visualizar para demostrar la realidad que vive la provincia hoy.

Poco a poco, los ciudadanos comenzaron a cruzar los puentes caminando, algunos de ellos cansados y acalorados, cargados con mochilas y valijas en dirección a la terminal de Cipolletti listos para irse de viaje; otros, indignados por la situación o resignados a tener que volver a vivir una historia que se repite todos los años.

“Nos están perjudicando a todos, no sólo a los trabajadores, sino a otros sectores sociales como al comercio, la actividad turística, a las pymes, a los productores”, reclamó el gremialista.

