¿Pruebas y estrategia? Los audios a los que apuesta Morla

Diego Maradona le dejó a Matías Morla al menos 640 audios que todavía no forman parte de la investigación de su muerte y el abogado no quiere que se escuchen. Mauricio D’Alessandro, defensor del abogado y amigo del Diez, admitió que las grabaciones de voz comprometedoras del fallecido entrenador existen pero no se filtraron por respeto a la privacidad de Diego. “Maradona toda su vida convivió con gente cuando consumía drogas. Siempre estuvo acompañado por gente que le suministraba droga por más que estuvieran presente Claudia, sus hijas, sus padres y todos”, sostuvo el letrado en una nota con Intratables.