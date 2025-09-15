Celeste Cid enfrentó a quienes la criticaron por supuestos retoques estéticos

La actriz, que está en pareja con su par Santiago Korovsky, lanzó un duro comunicado en sus redes tras ser vinculada con supuestas intervenciones estéticas.

Celeste Cid se cansó de las críticas en las redes sociales por su aspecto físico y salió al cuce de quienes opinaron de forma malintencionada sobre su apariencia. Sin rodeos y con firmeza para enfrentar las críticas, Celeste publicó un extenso escrito en sus historias de Instagram.

“No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, comenzó diciendo su escrito en el cual refutó las teorías de usuarios que la involucraban con intervenciones estéticas en su cuerpo. Sumado a esto, escribió: “ Leí algunos comentarios, sobre todo hablando de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20’, ‘¿qué se hizo?, ‘basta de cirugías’)”.

Por otra parte Celeste soltó: “Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo... 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos”.

Celeste Cid-Instagram

“Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible. El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘no se nos está permitido envejecer’”, lanzó con dureza en su publicación.

Para cerrar escribió: “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otros, también es tiempo de nuestras propias vidas”.

Celeste Cid, enamorada como nunca de Santiago Korovsky

En diálogo con la periodista María Laura Santillán en el medio Infobae la artista se sometió a una serie de preguntas por distintos aspectos de su vida privada, por lo que inevitablemente tuvo que responder sobre su amorío con el actor Santiago Korovsky. Ante las preguntas, Celeste expresó su amor.

Santi Celeste Cid y Santi Korovsky

"Es hermoso, es hermoso, sí. Y a mí me da vergüenza también hablar de él. Pero es hermoso, es una persona muy, muy especial. ¿Viste? No conozco muchas", dijo y sumó: "Es muy transparente. Es muy sensible. Está muy conectado y tiene algo que es de verdad. ¿Viste cuando sentís que una persona es de verdad y va con eso? Sí, es lindo".

Por otra parte fijo sobre la relación: "Nos llevamos muy bien. Sí, y también tenemos maneras muy distintas y las abarcamos juntos. Queremos aprender a cocinar y vamos juntos a tomar clases de cocina. Ahora estamos haciendo unas clases de mindfulness. Meditamos".