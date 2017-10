El ex candidato a diputado nacional del Frente Neuquino y parlamentario del Mercosur dijo que su espacio se encontró con obstáculos ya que no tenía “padrinos nacionales”. “No tenemos ningún padrino nacional, ni Macri ni Cristina, y competimos con un partido con más de 50 años en el poder”, indicó.

El ex intendente de Cutral Co afirmó que “esto recién empieza”. “El Frente Neuquino tiene cuatro meses de constitución, despegarse de los partidos nacionales no es fácil en esta provincia. Lo que está claro es que por derecha y por izquierda nos saquean, pero vamos a seguir trabajando para construir un frente que defienda los intereses de Neuquén, que sea competitivo y que no se venda al MPN”.

Dijo que el espacio al que representa está integrado por “luchadores de toda la vida, hace 30 años que estamos en contra del MPN”.

Asimismo, cuestionó al partido provincial al asegurar que financió parte de las campañas, como la lista de Darío Martínez, Soledad Martínez y Javier Bertoldi, de Unidad Ciudadana.

“El MPN financió campañas de otros partidos, de candidatos pequeños, financió a Unidad Ciudadana para que puedan competir con nosotros; el Frente Neuquino no se vende ni una alianza ni un solo centavo del MPN”, concluyó.

3358 votos sumó Rioseco en la elección tras las PASO.

Aumentó el caudal pero no le alcanzó para imponerse a Darío Martínez, de Unidad Ciudadana. Había hecho alianzas con sectores del MPN y la izquierda.