Sol Pèrez derrite las redes desde Carlos Paz

Uno de los objetivos de Sol P茅rez para esta temporada es ser la chica del verano 2018. Por eso, en una producci贸n para la revista Caras realiz贸 una producci贸n jugada y comparti贸 un adelanto en su cuenta de Instagram. 鈥淒铆a de fotos鈥 y 鈥淏ack @revistacaras鈥, fueron los mensajes que escribi贸 Sol en las postales.

Embed D铆a de fotos Una publicaci贸n compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 5, 2018 at 2:39 PST

Chica popular

En las redes, la cultora del fitness no s贸lo promueve sus curvas, sino tambi茅n sus presencias en boliches y sus exigentes entrenamientos para obtener una cola bien firme. Justamente, antes de subir la producci贸n de la citada publicaci贸n, la rubia comparti贸 un video donde se la puede ver ejercitando sus gl煤teos. El material, en esta caso, lleg贸 a tener m谩s de 800 mil reproducciones.

鈥淢e veo m谩s como un personaje popular. No creo en la fama en s铆, creo que uno tiene laburo, y al d铆a siguiente puede no tenerlo. Espero no ser la chica del momento nada m谩s. O que el momento, al menos, no sea pasajero. Prefiero ser la chica popular, aunque algunos me llamen grasa por esto鈥, cont贸 Sol en La Voz del Interior.

鈥淢i personalidad me llev贸 a estar donde estoy. El hecho de laburar para que la gente me acepte como soy, con mis virtudes y defectos, me hizo ser m谩s popular. Soy un todo: mi car谩cter, mi f铆sico, mi cabeza, y creo que ese combo me permiti贸 tener 茅xito. Estoy s煤per agradecida a la gente que me elige鈥, agreg贸.

Como perfecto: 鈥淪oy un todo: mi car谩cter, mi f铆sico, mi cabeza me permitieron tener 茅xito鈥, dijo P茅rez.

Embed Una publicaci贸n compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 4, 2018 at 1:49 PST

Embed Seguimos Una publicaci贸n compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 4, 2018 at 1:30 PST

Embed Gl煤teos Una publicaci贸n compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 4, 2018 at 1:00 PST

Abogada y derecho al cine

En el plano amoroso, Sol asegur贸 estar soltera y no descart贸 la posibilidad de encontrar el amor en alg煤n cordob茅s. 鈥淰oy a estar mucho tiempo en C贸rdoba, me gustan los cordobeses, tienen un humor particular鈥, revel贸 la chica del clima.

Por otro lado, P茅rez cont贸 que este a帽o su idea es 鈥渢erminar de estudiar Derecho鈥. Adem谩s, revel贸 que tendr谩 la oportunidad de hacer una pel铆cula. 鈥淣o quiero contar mucho por ahora鈥, dijo la blonda.