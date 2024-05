El gobierno de Javier Milei a punto de licitar la construcción de cárceles privadas

"Y además estamos trabajando en incorporar cárceles privadas", había manifestado en una entrevista radial.

En 2022, cuando ejercía como diputado nacional y antes de lanzarse en la carrera por la Casa Rosada, ya había planteado su idea de establecer cárceles privadas.

"Podés tener cárceles privadas donde los presos paguen sus condenas con su estadía laburando. A los presos, en lugar de premiarlos regalándoles plata, dándoles privilegios a pesar del desastre que hicieron en la sociedad, que paguen laburando", había señalado.

Patricia Bullrich.jpg

El proyecto de Javier Milei de vender

En marzo pasado, el presidente Javier Milei discutió sobre la inseguridad y anticipó modificaciones en el sistema penitenciario. Por entonces, expresó la evaluación de la venta de cárceles en ubicaciones citadinas, "que son muy interesantes en términos inmobiliarios", para la construcción de nuevas "de máxima seguridad, alejadas".

Durante una conversación en Radio Mitre, también planteó la opción de integrar prisiones privadas al sistema. "Estamos contemplando desarrollar cárceles. Uno de los diseños que consideramos es sobre las cárceles situadas en áreas urbanas, que poseen un gran valor inmobiliario. Estamos pensando en deshacernos de esas cárceles y con los fondos obtenidos construir nuevas cárceles de máxima seguridad, alejadas de la ciudad", explicó.

Crudo diagnóstico de las cárceles en Neuquén

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura se encargó de presentar un crudo diagnóstico sobre la Unidad 11, describiendo sus múltiples deficiencias edilicias y la situación de los internos que, en algunos casos, duermen en el piso. La exposición se llevó ante la jueza Raquel Gass tras la presentación de un habeas corpus y desde la órbita oficial, funcionarios provinciales se encargaron de hacer su descargo y destacar los avances en una serie de obras.

El habeas corpus correctivo y colectivo fue presentado por el Equipo Operativo de Ejecución del Ministerio Público de la Defensa, encabezado por la defensora Luciana Petraglia, ante la situación de sobrepoblación y condiciones precarias de alojamiento que presenta la Unidad 11 y que, LMNeuquén, expuso en varias oportunidades.

La U11 es una de las cárceles a las que pide acceder Zainuco. (Claudio Espinoza)

En la presentación se marcaron diferentes anomalías detectadas a partir de más de 250 entrevistas realizadas entre el 16 de febrero y 10 de marzo. En primer término, se planteó que “en ningún pabellón se encontraron gabinetes contra incendios”. La situación respecto de los sanitarios también es muy crítica y apuntaron que “son letrinas en muy mal estado, rotas, oxidadas, o en algunos casos inexistentes, donde debería existir la ducha no existe tal, en el mejor de los casos hay un caño y una ducha de fabricación casera confeccionada con alguna botella de plástico”.

Sobre las celdas, el panorama tampoco es el mejor y desde la Defensa indicaron que “se encontraron personas durmiendo en el piso y personas sin colchones, que sumado esto a celdas con gran presencia de humedad no solo aumenta las condiciones indignas en las que se encuentran, sino un riesgo alto de contraer enfermedades”. Otros cuestionamientos se enfocan en el tratamiento de los presos con discapacidades e instalaciones no adecuadas. Sobre el particular, remarcaron que “de las casas de pre egreso que son seis, solo hay habilitadas tres, en condiciones precarias y la que aloja a personas con discapacidad no se encuentra acondicionada para tal fin a pesar de que la subsecretaría de discapacidad en el 2023 ha realizado un informe a tal fin con las recomendaciones pertinentes”.