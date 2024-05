Cómo cerró la cotización del dólar blue este viernes 3 de mayo

El dólar blue cerró este viernes a los mismos valores del jueves: $1.010 para la compra y $1.040 para la venta, tras haber iniciado la jornada con una baja de cinco pesos que luego revirtió.

dolar-tarjeta.jpg El dólar modificó su cotización nuevamente.

A lo largo de la semana, el billete "blue" recortó 15 pesos o 1,5%, después de haber experimentado alzas en las tres semanas anteriores.

Con un dólar mayorista que avanzó 3,50 pesos o un 0,4% en las cuatro ruedas operativas de la semana, a $878,50, la brecha cambiaria se redujo a 18,4 por ciento.

En tanto, el dólar MEP terminó este viernes a $1.067,66, con una leve suba de tres pesos respecto de ayer, mientras el contado con liquidación bajó cinco pesos hasta los $1.115,40.

El valor del billete en el Banco Nación es de $897,50 y en el promedio de los bancos es de $921,34.

El Banco Central arrancó mayo comprando dólar

El Banco Central compró este viernes US$144 millones en un mercado que operó en línea con la semana unos US$ 297,61 millones, por lo que se quedó con el 48,5% de las divisas.

En la semana compró un total de US$ 407 millones. En los dos primeros días de mayo US$ 305 millones y desde diciembre 2023 ya compró US$ 15.029 millones.

Las reservas brutas en tanto, aumentaron unos 185 millones producto de las compras, y cerró la semana con un saldo de US$28.374 millones.

Una nueva baja de interés

Este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso reducir la tasa de referencia de política monetaria, se trata de la quinta vez desde diciembre pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. De esta forma, la tasa de los Pases Pasivos a un día de plazo pasó de 60% a 50% de TNA.

La tasa efectiva anual quedó en 63% y la mensual (TEM), en 4,17% (5% antes). Estas cifras impactarán en el rendimiento de los depósitos a plazo fijo, así como en los fondos comunes de inversión de las billeteras virtuales.

La decisión del BCRA se toma “en consideración del contexto financiero y de liquidez y se fundamenta en el rápido ajuste de expectativas de inflación, en el afianzamiento del ancla fiscal, y en el impacto monetario contractivo derivado de la estacionalidad en los pagos externos del Tesoro del trimestre en curso”, indicaron en un comunicado este mediodía.

BCRA.jpg El BCRA comunicó un cambio en la tasa de interés y golpeó fuerte a los plazos fijos.

Con la baja de este jueves, la tasa de política monetaria del BCRA quedó en su nivel nominal más bajo desde junio de 2022. Esta tasa es la que utiliza el Banco Central para remunerar los bonos que emite, es decir los Pases pasivos que coloca a los bancos para absorber el excedente de pesos del sistema financiero. Por lo tanto, el recorte de estos rendimientos impacta directamente en la tasa de interés que los bancos ofrecen a sus clientes por sus colocaciones a plazo fijo.

La caída en el interés que paga el Banco Central por su deuda, y que derramará en los plazos fijos y otros instrmentos financieros -como la tasa que remunera por los saldos en las cuentas de billeteras virtuales- quedarán en un terreno negativo frente a la inflación presente, que para mayo se espera de un dígito mensual, pero no aún en 4 por ciento. De todas formas, como señal hacia adelante, el Central marca una expectativa de evolución de los precios para los próximos meses.