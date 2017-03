buenos aires

La grieta entre River y Boca, después del gas pimienta de mayo de 2015, está muy lejos de cerrarse y cada tanto sacan los resentimientos como trapitos al sol. Esta vez fue el dirigente xeneize Juan Carlos Crespi quien trató al presidente millonario, Rodolfo D’Onofrio, de “vendehumo”.

Días atrás, el propio Daniel Angelici reavivó el viejo episodio por le revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que se suspendió el Superclásico en el entretiempo por el gas que fue arrojado desde las tribunas locales en la boca del túnel por el que ingresaba River al campo de juego. El mandamás de Boca le reclamó haber ido a quejarse a la Comenbol: “El único que tenía que viajar era Boca”.

D’Onofrio se victimizó: “No puedo creer que quieran dar vuelta las cosas. A River le pusieron esa bombita ese día. No sé por qué está enojado conmigo si los agredidos fuimos nosotros”.

Ayer fue Crespi el que le pegó al titular del equipo de Núñez: “D’Onofrio es un vendehumo. El Boca-River suspendido no había terminado y ya estaba en Paraguay presentando los papeles. El gas pimienta a los jugadores de River no fue para tanto. No los sacó la ambulancia, podrían haber seguido jugando”, expresó.

Crespi le siguió pegando y hasta se acordó de Grondona: “Por dirigentes como él estamos como estamos, y el fútbol va a seguir estando mal con él como dirigente. Con Grondona, el partido se terminaba en la cancha. Tiene que decidir si es dirigente de River, AFA o FIFA porque dice una cosa y hace otra”.

Patanian, al cruce

Matías Patanian, vicepresidente segundo de River, salió en defensa de D’Onofrio: “Lo que dijo Crespi es lo que no queremos para el fútbol argentino. No entiendo por qué Crespi ataca a D’Onofrio”, sostuvo.

“Lo que pasó lo vio el mundo. Esa noche fue la vergüenza del fútbol”, recordó, y afirmó: “Crespi habla como un hincha de Boca”.

“No me sorprendería no atajar”, tiró axel

Rossi le ganaría la pulseada a Werner

Axel Werner o Agustín Rossi. Guillermo Barros Schelotto todavía no lo resuelve y su decisión mantiene en vilo a los arqueros. “No sé si me sorprendería no atajar el domingo, el entrenador tiene todo el derecho de hacer un cambio y elegir a otro compañero. Rossi es un muy buen arquero, por algo llegó a Boca. Tuvo un buen partido contra Colón, tenemos historias muy parecidas”, expresó Werner en la previa al cruce ante Banfield.

El juvenil contó que todavía no habló con el Mellizo: “Estoy en la misma situación que mis compañeros, esperando que se resuelva lo del fútbol y que el técnico dé el equipo”.

River

Alarma por Seba Driussi en el Millo

Sebastián Driussi y Marcelo Larrondo terminaron con molestias musculares y, por ende, su presencia en la reanudación del fútbol ante Unión en el Monumental quedó en duda. En el caso del Gordo -titular-, la dolencia es en el músculo tibial posterior, mientras que en el ex Central -con chances de ingresar algunos minutos- se trata del aductor derecho.