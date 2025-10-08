Caso $LIBRA: el fiscal ordenó peritar las conversaciones de los acusados con Javier Milei

Por pedido del fiscal Taiano se analizarán los dispositivos secuestrados en el marco de la investigación, incluyendo mensajes, fotografías y geolocalización.

Ocho meses después de que se desatara el escándalo de las estafas relacionadas a la criptomoneda $LIBRA, el fiscal a cargo ordenó analizar el contenido telefónico de los acusados para rastrear mensajes o imágenes que vinculen a Javier Milei con la causa.

En el marco de la investigación, el fiscal Eduardo Taiano, solicitó peritar los celulares incautados el 6 de marzo de este año, para intentar determinar si el presidente, o el resto de los acusados, tuvo conversaciones con alguno de los impulsores de la "memecoin" $LIBRA —como Hayden Davis, Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy—.

Además, el pedido de la fiscalía está destinado también a analizar las conversaciones de la hermana del presidente, Karina Milei, y Sergio Morales, quien ocupaba el cargo de asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La medida busca revisar tanto los mensajes de texto, como las imágenes que se hayan registrado durante ese periodo.

Milei junto a Hayden Davis, identificado como uno de los impulsores del proyecto $LIBRA.

Entre los dispositivos secuestrados, cuyo contenido ya está en poder de los investigadores, se encuentran un teléfono iPhone 16 Pro Max, un teléfono Motorola E6 Play, una CPU tipo gamer —pertenecientes a Mauricio Novelli—, un teléfono Samsung Z Flip 3, una MacBook Air modelo A1370 y un pendrive marca Sony de 32 GB —propiedad de Sergio Daniel Morales—.

Qué abarca el peritaje ordenado por el fiscal

Además de los mensajes que los imputados hayan tenido con Javier y Karina Milei, la lista de conversaciones que se analizarán incluye a: Davis, Manuel Terrones Godoy, Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (CEO de Kip Protocol), Julian Peh (o Peh Chyi Haur), y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski.

Mauricio Novelli Libra.png El fiscal ordenó peritar el celular de Mauricio Novelli.

Según lo dispuesto por el fiscal, se deben revisar las comunicaciones de todas las aplicaciones de mensajería utilizadas: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (antes Twitter), LinkedIn, y mensajes de texto tradicionales.

Por otro lado, la medida alcanza a las múltiples líneas telefónicas que se encuentran registradas a nombre de Javier Milei (trece números) y Karina Milei (un número).

En cuanto a la terminología, se ordenó rastrear referencias vinculadas al evento Tech Forum, a la creación o lanzamiento de $LIBRA; documentos, archivos, notas y correos electrónicos que contengan las palabras “memecoin”, “token”, “$libra”, “solana”, “binance”, “kraken”, “insider”, “sniper”, “rug pull” y “pump and dump”.

milei caso libra

El requerimiento de la fiscalía, apunta a detectar también términos relacionados al actual Gobierno, como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “gobierno”, “olivos” y “casa rosada”, además de fotografías de los acusados durante el evento Tech Forum o en edificios públicos como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Asimismo, se rastreará la geolocalización de los celulares de los investigados en el periodo comprendido entre el 12 y 19 de julio 2024, y del 13 al 16 de febrero de 2025.

Por último, Taiano, estableció que los peritajes detecten la existencia de material eliminado en cada dispositivo y en caso de que así sea, se logre recuperar ese contenido.