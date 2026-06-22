El mercado de motos sigue en alza: una marca lanzó tres nuevos scooter con toda la tecnología

El mercado de motos sigue en alza en la Argentina: en lo que va del año muestra un crecimiento del 43% en patentamientos respecto del mismo período de 2025. Aparece entonces un escenario ideal para que las marcas sigan apostando con nuevos modelos. Recientemente, Zontes decidió aprovechar este contexto y lanzar tres nuevos scooters para ampliar su oferta local y duplicar la apuesta en uno de los segmentos más competitivos.

La marca de origen chino, que en los últimos años ganó visibilidad por su agresiva relación entre precio, equipamiento y tecnología , lanzó los nuevos Zontes 368G, Zontes 368E y Zontes 150X , tres modelos con perfiles diferentes, pero con un mismo objetivo: ofrecer un nivel de equipamiento superior al promedio del mercado.

Con sus novedades, Zontes apostó a la renovación de su familia 368, que ahora incorpora tecnología ride by wire de Bosch. Se trata de la incorporación del acelerador electrónico, una mejora que permite sumar funciones como control de velocidad crucero , modos de conducción y una nueva gestión del control de tracción.

Zontes 386G Zontes 368G. Zontes

El Zontes 368G, el más aventurero, fue pensado incluso para quienes quieren un scooter capaz de bancarse algo más que el asfalto, con una estética de corte adventure. Tiene motor de 368 cc, llantas de rayos tubeless, despeje al suelo de 180 mm y una posición de manejo preparada para trayectos largos.

Además, suma control de tracción, ABS, control crucero, sistema keyless, dos modos de conducción, iluminación full LED, faros auxiliares y un tanque de combustible de 17,5 litros. Otro detalle interesante es que el freno trasero puede desconectarse, algo útil para manejar en superficies de baja adherencia o caminos de tierra. Su precio es de $12.495.000.

Zontes 368E Zontes 368E. Zontes

El segundo modelo es el Zontes 368E, una variante más urbana y rutera. Usa el mismo motor de 368 cc, pero con una configuración pensada para lograr mayor confort en traslados largos y sobre asfalto. También incorpora acelerador electrónico, control crucero, modos de conducción, control de tracción, sistema keyless y sensores de presión de neumáticos.

En seguridad, el 368E cuenta con frenos a disco con ABS de doble canal, iluminación full LED y un tanque de 17 litros, que le permite ofrecer buena autonomía para quienes hacen varios kilómetros por día o buscan una moto cómoda para escapadas de fin de semana. El precio del Zontes 368E es de $11.495.000.

Zontes 150X: el scooter chico que quiere destacarse por tecnología y equipamiento

La gran sorpresa de Zontes fue el 150X, un scooter más compacto, pensado principalmente para la ciudad, pero con una dotación poco habitual para su cilindrada. Es uno de los lanzamientos más llamativos porque baja muchas soluciones tecnológicas a una categoría más accesible.

El Zontes 150X equipa un motor de 155 cc, con inyección electrónica Bosch, refrigeración líquida, 17,7 caballos de potencia y 15,5 Nm de torque. Además, monta neumáticos de 14 pulgadas adelante y 13 pulgadas atrás, frenos a disco y ABS de doble canal, una combinación atractiva para quienes priorizan seguridad en el uso diario.

Zontes 150X Zontes 150X. Zontes

Entre sus elementos más destacados aparecen la pantalla TFT de 5 pulgadas, conectividad, navegación, mirroring, app de gestión del vehículo, control de tracción desconectable, sistema Start-Stop, arranque keyless, cierre centralizado, iluminación full LED y control de presión y temperatura de neumáticos.

Otro punto práctico es su capacidad de carga. Aunque se trata de un scooter chico, el Zontes 150X ofrece espacio bajo el asiento para dos cascos integrales, dos guanteras —una con toma USB—, gancho porta bolsas y preinstalación para cámaras. Todo esto con un peso contenido de apenas 108 kilos, lo que promete un manejo ágil en ciudad. El precio del Zontes 150X es de $5.950.000.

En un año de fuerte crecimiento para el sector, la marca china busca ganar terreno con mucho equipamiento de serie, diseños modernos y precios agresivos. Una fórmula que puede darle pelea a varios jugadores tradicionales del mercado local.