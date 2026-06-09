Una nueva marca de motos llegó a la Argentina: hay modelos desde $3,8 millones

Un fabricante italiano con historia desembarca de la mano de un grupo nacional. Ya hay cinco modelos a la venta.

La histórica marca italiana Malaguti desembarcó oficialmente en la Argentina con una gama inicial de cinco motos para distintos usos, con precios que arrancan desde los $3,8 millones . El lanzamiento ocurre en un momento de fuerte crecimiento del sector de las motos, que viene mostrando buenos números en patentamientos y una demanda sostenida en varios segmentos.

La llegada de Malaguti a la Argentina ocurre bajo el paraguas del Grupo La Emilia , una compañía con más de 30 años de trayectoria en el sector de la movilidad y con representación local de marcas como Motomel, Benelli, Suzuki, Sym, Keeway y Morbidelli. Ahora, la firma suma una nueva propuesta con ADN italiano y foco en la franja intermedia del mercado.

La historia de Malaguti comenzó en Bolonia, Italia, en 1930, cuando Antonino Malaguti inició la fabricación de bicicletas artesanales. Con el paso de los años, la marca avanzó hacia los ciclomotores y luego se consolidó como una firma asociada al diseño italiano y a la movilidad urbana.

El line-up inicial de Malaguti incluye motos urbanas, scooters, naked, on-off y adventure, con cilindradas que van desde los 150 cc hasta casi 500 cc. La idea es cubrir un espacio que, según la empresa, todavía tiene margen para crecer.

En esta primera etapa, los modelos que ya ofrecen son Malaguti Modena 150, Liguria 155, Oltre 150, Modena 300 y Trovare 475. La más accesible de la gama es la Modena 150, con un precio de lista de $3,8 millones, aunque con una bonificación promocional de lanzamiento queda en $3.690.000.

Malaguti llegó a la Argentina con cinco motos: modelos y precios

La gama inicial de Malaguti en Argentina está compuesta por cinco modelos bien diferenciados. La Modena 150 es la puerta de entrada a la marca y apunta al uso urbano, con una estética naked deportiva, motor monocilíndrico de 149,4 cc con inyección electrónica, caja de seis marchas, tablero LCD, iluminación full LED, horquilla invertida y frenos CBS.

Malaguti Modena 150 Malaguti Modena 150. Malaguti

Por precio, la Modena 150 aparece como una de las grandes apuestas comerciales de Malaguti. Su valor de lista es de $3.800.000, mientras que el precio promocional informado para el lanzamiento es de $3.690.000. Con esa configuración, busca competir en uno de los segmentos más masivos del mercado local.

Otra de las novedades es la Liguria 155, un scooter urbano de diseño deportivo que incorpora un motor monocilíndrico de 149,6 cc, refrigeración líquida y transmisión CVT. Entrega 14 CV y 13,7 Nm de torque, y suma equipamiento poco habitual para su segmento, como tablero TFT de 7 pulgadas, navegador integrado, sistema keyless, puerto USB, parabrisas, iluminación full LED y frenos CBS.

Malaguti Liguria 155 Malaguti Liguria 155. Malaguti

La Malaguti Liguria 155 tiene un precio de lista de $4.190.000, con una bonificación de lanzamiento que la deja en $4.090.000. Es una opción pensada para quienes buscan una moto práctica para la ciudad, pero con un nivel de tecnología y confort por encima de lo básico.

Dentro del universo on-off, la marca ofrece la Malaguti Oltre 150, una moto que combina uso diario con una imagen más aventurera. Está equipada con un motor monocilíndrico de 149,4 cc con inyección electrónica, refrigeración por radiador de aceite, caja de seis marchas, 11,5 CV y 11,2 Nm de torque. Además, incorpora chasis tubular de acero, horquilla invertida, monoamortiguador trasero, frenos a disco en ambas ruedas con sistema CBS y llantas de rayos.

Malaguti Oltre 150 Malaguti Oltre 150. Malaguti

La Oltre 150 también se destaca por su postura de manejo elevada, su carenado frontal, el parabrisas y una configuración de ruedas de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás, una combinación pensada para un uso mixto con predominio del asfalto. El precio de lista es de $4.490.000, aunque durante el lanzamiento se ofrece a $4.250.000.

Un escalón más arriba aparece la Malaguti Modena 300, una naked de media cilindrada que busca tentar a quienes buscan algo más de performance sin saltar directamente a una moto premium. Equipa un motor monocilíndrico de 292 cc, con inyección electrónica, 28 CV y 26,5 Nm de torque, asociado a una transmisión de seis velocidades.

Malaguti Modena 300 Malaguti Modena 300. Malaguti

La Modena 300 suma doble freno a disco con ABS, tablero LCD, iluminación full LED, suspensión delantera invertida, monoshock trasero y horquillón de aluminio. También incorpora detalles de estilo como quilla y sliders laterales, que refuerzan su perfil deportivo. Su precio de lista es de $6.490.000, con valor promocional de $6.200.000.

La gama se completa con la Malaguti Trovare 475, el modelo más potente y equipado de esta primera tanda. Se posiciona como una adventure de media cilindrada y está impulsada por un motor bicilíndrico de 471 cc, con refrigeración líquida, 47 CV y 45 Nm de torque, asociado a una caja de seis velocidades.

Malaguti Trovare 475 Malaguti Trovare 475. Malaguti

Entre los principales elementos de la Trovare 475 se destacan los modos de conducción, tablero TFT de 7 pulgadas con navegador, ABS desconectable, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, llantas de rayos tubeless, parabrisas regulable, puerto USB, Bluetooth, cubrepuños y defensas. Su precio de lista es de $11.190.000, y con la bonificación inicial queda en $10.990.000.

Toda la gama de Malaguti en Argentina cuenta con una cobertura de 2 años o 24.000 kilómetros, condición que apunta a generar confianza en una marca que vuelve a tener presencia en el mercado local.