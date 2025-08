Adiós maquillaje: la nueva tendencia para los ojos que es furor este invierno 2025

Al igual que sucede con la ropa y los accesorios, en el mundo del maquillaje las tendencias cambian constantemente y lo que hace unos meses estaba a la moda, hoy prácticamente no se utiliza. Lo mismo sucede con las pestañas postizas y el lifting : en su lugar llegó la nueva tendencia natural para ojos que es furor este invierno 2025 .

La nueva tendencia natural para ojos que es furor este invierno 2025

El maquillaje y los accesorios para la cara imponen una nueva tendencia que deja de lado los estilos más imponentes y llamativos. De hecho, el nuevo fenómeno no requiere de ningún instrumento o material con el que antes no se contaba: se trata de una opción "al natural", con el objetivo de lucir y resaltar las pestañas sin nada por encima de ellas.

No obstante, esto no quiere decir que las pestañas y el resto del rostro no requiera nada de maquillaje para estar a la moda. Siguiendo esa línea, la nueva tendencia natural para ojos aprueba el uso de maquillaje, pero de forma más natural y con colores más suaves.

Esto va de la mano con productos como las máscaras de pestañas, que permiten lograr un resultado voluminoso, pero no se carga el ojo con maquillaje excesivo. Con esta nueva tendencia, se deja de lado el uso diario de pestañas postizas, la tendencia pelo por pelo o el lifting.

pestañas-largas.jpg La nueva tendencia natural para ojos que es furor este invierno 2025

No sólo es una alternativa ideal para lucir las pestañas al natural sin cargarlas de productos, sino que también va de la mano con las principales tendencias de moda sustentables, sobre todo en el área del maquillaje.

Qué son las pestañas postizas

Las uñas postizas son accesorios de maquillaje que se pegan sobre la línea de las pestañas naturales para aportar una mayor longitud y volumen de forma inmediata.

Una de sus mayores ventajas es la facilidad para colocarlas (lo puede hacer uno mismo en su casa), además de que está disponible en diferentes formatos: en tiras completas, medias tiras o pequeños grupos individuales, aunque también existen versiones hechas con fibras sintéticas o con pelo natural esterilizado.

En su gran mayoría son temporales (se usan para un evento en particular), o bien otras semipermanentes que pueden permanecer pegadas durante un par de días.

Pestañas. Qué son las pestañas postizas

En ese sentido, el pegamento es clave para su duración: debe ser específico para uso ocular, hipoalergénico y aplicado con precisión. Uno de los errores más comunes es utilizar mucho pegamento, que puede derivar en irritación, lagrimeo o incluso desprendimiento de pestañas propias al retirarlas.

Qué es el lifting de pestañas

Por su parte, el lifting de pestañas es un procedimiento profesional que tiene como objetivo curvar y elevar las pestañas naturales desde la raíz mediante el uso de moldes de silicona y soluciones químicas.

Una de sus principales diferencias con las pestañas postizas es que no usan pelos externos, sino que trabaja únicamente con el largo propio. A su vez, su efecto es mucho más duradero: se estima que con los cuidados correctos pueden durar entre seis y ocho semanas, dependiendo del crecimiento de pelo de cada uno.

El proceso es mucho más profesional, ya que se realiza en cabina, con tiempos específicos para cada solución. Además, con este tratamiento se debe tener todavía más cuidado en las zonas más sensibles de los ojos.