Dos noches mágicas en el cielo: una lluvia de estrellas y la Luna de Flores

Por otro, se espera la llegada de la llamada “Luna de Flores”, nombre que remite a tradiciones ancestrales y no a características visibles del satélite.

Lluvia de meteoros con origen en el cometa Halley

cometa2.jpg El cometa Halley llega este mayo.

Entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo, el firmamento mostrará el momento más intenso de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas. Se trata de fragmentos provenientes del cometa 1P/Halley, que atraviesan la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 65 kilómetros por segundo. En su punto máximo, se estima que podrían observarse alrededor de 50 meteoros por hora.

Este fenómeno será especialmente visible desde el sur global, debido a la posición del radiante —el punto desde donde parecen surgir los meteoros— en la constelación de Acuario. Esta constelación, situada entre Piscis y Capricornio, integra el grupo de las doce del zodíaco y está asociada a Ganímedes, el copero de los dioses en la mitología clásica.

Cada vez que el cometa Halley se acerca al sistema solar interior, su superficie pierde pequeñas partículas de hielo y roca. Parte de ese material queda disperso en su órbita. Cuando la Tierra atraviesa esa zona, los restos colisionan con la atmósfera y se convierten en meteoros. En mayo se manifiestan como Eta Acuáridas, mientras que en octubre originan las Oriónidas.

Para disfrutar del espectáculo, se recomienda buscar un sitio alejado de fuentes artificiales de luz, evitar el uso del teléfono móvil durante la observación y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad por al menos 20 minutos.

La Luna de Flores, una tradición del norte

cometa3.jpg

El segundo evento astronómico destacado de mayo es la llegada de la Luna llena del mes, que tradicionalmente recibe el nombre de “Luna de Flores”. Aunque no presenta características diferentes a otras lunas llenas desde el punto de vista visual, su denominación proviene de una costumbre heredada de los pueblos algonquinos, originarios del noreste de lo que hoy es Estados Unidos.

La razón de este nombre está ligada al calendario natural. Durante esta época, en gran parte del hemisferio norte, la primavera alcanza su apogeo y aparecen amplias floraciones. Para las culturas originarias de esa región, el ciclo lunar servía como referencia para las actividades agrícolas, espirituales y de organización social.

El término fue recogido y popularizado por The Old Farmer’s Almanac, una publicación estadounidense que desde fines del siglo XVIII recopila información meteorológica, astronómica y agrícola. Aunque en América del Sur no coincida con la estación de las flores, la designación se mantiene como una curiosidad cultural que conecta ambos hemisferios a través de la observación del mismo astro.