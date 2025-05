El drama de una familia que ya no puede pagar un alquiler y se quedó en la calle

"No quisimos tener quilombo con la propietaria. Quisimos irnos en paz. La casa no es mía y teníamos que irnos, por las buenas o por las malas. Yo preferí irme por las buenas, sin que nadie resultara lastimado. No quería que mis hijos vieran una situación de violencia. Aunque verlos en la calle fue fuerte para mí. Ellos me preguntaban 'dónde vamos a ir'. Se querían quedar, y yo no sabía cómo explicarles", relató Delfina, en diálogo con LMNeuquén.

Ella y su familia ingresaron a la vivienda de material, con una habitación, del barrio Ruca Antú hace un año atrás, aproximadamente. Entonces tenían algunos ingresos. Ella es ama de casa y cada tanto realiza tareas de limpieza para viviendas particulares. Su pareja se las rebusca para hacer de todo: trabajos de albañilería, pintura y limpieza.

La fuerte amenaza que recibieron

Cuando ingresaron a la casa que alquilaban, recordó la amenaza que le lanzó la dueña: "No te quieras quedar con mi casa porque te prendo fuego con tus hijos adentro". Así que ni pensar quedarse mucho tiempo sin pagar el alquiler. Pero su situación, indicó, se complicó mucho más hace unos cuatro o cinco meses atrás, cuando su pareja perdió su trabajo de limpieza en el área Zoonosis de la Municipalidad. En realidad, su vínculo laboral era con una cooperativa (Las Emprendedoras).

drama familia en la calle

A partir de ahí, ya no pudieron sostener el pago de 250 mil pesos y comenzaron a endeudarse. "Nosotros le dejamos de pagar dos meses de alquiler. La mujer apareció el lunes y me dijo que saque todas mis cosas, por las buenas o por las malas. No llegamos a un acuerdo, y nos apuró a que desalojemos rápido la propiedad. Es la primera vez que me pasa que me quedo en la calle. Antes estábamos en lo de mi papá", comentó Delfina.

Durante la jornada de ayer, recibió el llamado telefónico de una persona que trabaja para el gobierno de la Provincia, que le ofreció lugar a ella y a sus hijos en un albergue donde hay otras mujeres y menores de edad en situación de calle. Pero su pareja quedaba afuera. Por ese motivo, transitoriamente se fueron a dormir a lo de una cuñada que vive en el barrio Valentina Norte. Un flete acercó todas sus pertenencias hasta el domicilio del familiar.

No obstante, reconoció que urge buscar trabajo o hacer algo porque en la casa de su cuñada no se pueden quedar. "Tengo cuatro hijos, dos muy chicos e inquietos. No queremos molestar en casa ajena, no es cómodo", advirtió.

Por el momento, el único ingreso fijo que tiene es la Asignación Universal por Hijo.

Las personas que puedan ayudar a esta pareja joven con algún trabajo o lo que sea, pueden comunicarse con Delfina al 299 5223010.

El barrio Ruca Antú

El asentamiento Ruca Antú está ubicado en Parque Industrial. En algunas oportunidades, vecinos se organizaron para cortar la calle Trabajadores de la Industria en señal de reclamo para que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) regularice sus terrenos. Muchas familias residen en el lugar y no tienen la tenencia. "Seguimos pidiendo la regularización de Ruca Antú", epxresaron.