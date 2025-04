Así está el hijo menor de Guillermo Vilas, a sus 8 años

La historia de amor entre Vilas y Phiang se transformó en una de las más sólidas del ámbito deportivo, y hoy, más que nunca, la fortaleza de ese lazo es un pilar fundamental. El excampeón de tenis atraviesa un delicado estado de salud producto de un avanzado deterioro cognitivo. La familia ha mantenido un perfil bajo en torno al tema, pero amigos cercanos como el también extenista José Luis "Batata" Clerc han compartido públicamente su angustia.

El complicado momento de salud de Guillermo Vilas

"Me da mucha tristeza, mucha amargura. Lloro, no delante de Guillermo, pero lloro, porque veo a los hijos y me da bronca", confesó entre lágrimas Clerc en diálogo con La Nación. Y agregó: "Siempre le dije a Guillermo: 'Vos vas a ser muy buen padre', porque le encantaban los chicos, jugaba mucho con los míos y también con los de otros. Y no me equivoqué, es un gran padre".

La familia Vilas se completa con Andanin, nacida en París en 2003; Lalindao, llegada al mundo en enero de 2010 en Miami; Intila, nacida en diciembre de 2010 en Buenos Aires; y el más pequeño, Guillermo, que vio la luz en Mónaco en abril de 2017. Todos comparten no solo el cariño familiar, sino también una clara inclinación por el deporte, como era de esperarse siendo hijos de uno de los máximos referentes del tenis argentino junto a Gabriela Sabatini.