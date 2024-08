Guillermo Vilas cumplió 72 años: la foto que publicó su familia

Este sábado Vilas hizo una publicación en su cuenta de X (ex Twitter) con motivo por su cumpleaños 72 , y compartió una imagen de su etapa como tenista profesional donde se ganó el respeto deportivo a nivel mundial. En dicha imagen, se lo ve acomodando con sus manos su histórica vincha que utilizaba por el largo de su pelo y de espalda a la cámara.

En dicho posteo que realizó el tenista y recibió más de dos mil "me gusta" y 182 comentarios, escribió0: “Feliz cumpleaños. Familia Guillermo Vilas”. El mismo día, la cuenta oficial del US Open le envió un saludo con un video repasando su trayectoria en el tenis: "Feliz cumpleaños, Guillermo Vilas. Leyenda del deporte y campeón del US Open 1977".