Juan Martín Del Potro contó en qué piensa para irse a dormir en paz ya retirado del tenis

El ex tenista argentino tuvo una gran carrera, y a pesar de sus lesiones contó que está contento por unos logros en particular

image.png

Juan Martín Del Potro sobre su gran carrera

En una imperdible entrevista a fondo con La Nación donde habló de todo, de su vida antes del tenis, su etapa profesional, su actualidad, y mucho más, el ex deportista de 36 años reveló que mirando en retrospectiva está contento porque pudo ganarle a los mejores del mundo.

“Fue un honor haber hecho mi carrera al lado de tantos grandes. Algunos dicen: ‘No, bueno, a vos te tocó la peor época’. A veces pienso cuál fue el partido más importante que jugué con Roger y lo gané. El partido más importante que me tocó jugar contra Murray puede ser la final de los Juegos Olímpicos [Río 2016], pero el otro puede ser la semifinal de la Davis [2016] y también gané. Y con Novak me pasó lo mismo”, contó el oriundo de Tandil.

image.png

Luego, en ese mismo sentido, agregó: “Me quedó la espinita de no repetir en el US Open (2018), pero fui a Serbia y ganamos (semifinales de la Davis 2011) y los Juegos Olímpicos (primera ronda de Río 2016) él no se lo olvida más, cuando también gané. Entonces, me voy a dormir tranquilo”.

Juan Martín Del Potro sobre la actualidad de los tenistas argentinos

En la nota también le consultaron sobre como ve actualmente a los jugadores argentinos en el circuito ATP, donde luego de algunos años sin grandes competidores, apareció una nueva legión de tenistas que están dando que hablar, como Báez, Cerúndolo, Etcheverry, Navone, Comesaña, Díaz Acosta, entre otros.

image.png

“Es una linda camada, es un lindo pelotón que se va empujando. Están ahí, más o menos en el mismo rango de edad. Hoy, hacer una carrera sostenida en el tiempo entre los 20, 30 o 50 del mundo es un carrerón”, contó.