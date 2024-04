Juan Martín Del Potro volvió a jugar al tenis: en dónde y por qué lo hizo

Más allá de las imágenes que lo tienen como protagonista entrenando, se trata de una exhibición y no estaría en sus planes regresar a jugar en el circuito profesional en el que supo destacarse durante mucho tiempo. De hecho, en una entrevista que brindó con el periodista Quique Cano confirmó que encontró un rol en el tenis que no es como jugador.

"Estoy como dejando que la vida me sorprenda un poco, también, ¿no? Trato de hacer cosas y hago muchas cosas. Terminé en un proyecto de pádel, ahora me voy con los juniors (es embajador del Junior Roland Garros), hago este tipo de actividades de presentación para marcas y charlas. Por otro lado, mucha gente (jugadores) me llama para que la ayude un poco con el saque o me pide que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo. Pero dejando que las cosas también fluyan. Y, ya que hoy tengo tiempo para un montón de esas cosas, por suerte, entonces trato de aprovecharlo", contó Delpo hace apenas un mes en una entrevista con Infobae.

Sumado a esto, en la misma entrevista relató cómo convive con ser un tenista retirado: "Obviamente que cada uno que me pregunta: 'Che, ¿volvés?', '¿No volvés?', o me gritan 'te extrañamos', se me remueven bien adentro las emociones. Pero bueno, como suelo decir, estoy trabajando en encontrar mi nuevo rol en este ambiente y empezando a entender que… bueno, cuando se terminan caminos se abren otros nuevos y que así es la vida".