Cero empatía: la declaración de Mischa Zverev sobre la salud mental de su hermano

Durante una transmisión en vivo organizada por la plataforma Amazon Prime Video, desde una terraza del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, el hermano se sorprendió con lo escuchado y no dudó en hacer su análisis de la situación.

"La vida en muchos países es muy dura. Creo que para muchos chicos en África es mucho más difícil que para un tenista profesional en Wimbledon . Entiendo que tenemos una vida con complicaciones, pero he visto millones de personas con vidas más duras. Sí, estamos en el ojo público y no es fácil. Desde que soy padre, me volví mucho más realista y con los pies en la tierra", afirmó Mischa, quien se destacó en dobles (ganó cuatro títulos) y llegó a ser el 25 del mundo en singles.

Además, comentó: "El año empezó con la final en Australia, después fue directo a Sudamérica, realmente tenía muchas ganas de seguir compitiendo. Y después una cosa llevó a la otra. Algunas derrotas ajustadas, y ahí se vuelve todo una montaña rusa emocional. Te imaginás el año de una forma, y de repente todo cambia. Ahí empezás a sentir cosas que tal vez antes ni te dabas cuenta. Y salen. Entonces lo decís. Capaz hablás con él en cinco días y te dice: ‘¿sabés qué? En ese momento lo sentí así’".

Finalmente, el zurdo de 37 años dijo: "Perdió, claro que está triste y decepcionado, pero es parte de esto. No es como en los últimos años cuando, por ejemplo, se torció el tobillo o algo así. Es triste, es una lástima que haya perdido. En las primeras horas o minutos después de algo así, la gente todavía está muy afectada. Yo observo y, si puedo ayudar, lo hago".

Qué había declarado Sascha

"A veces, me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Open de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy pero que muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente".