Como nunca, Lionel Messi se peleó con un rival y le gritó un gol en la cara

Todo se desencadenó luego del segundo gol de Inter Miami. Tras la revisión del VAR y la posterior convalidación del tanto, Messi corrió a abrazarse con Rodrigo De Paul, y acto seguido se dirigió directamente hacia Cóccaro para festejarle el gol en la cara. Las imágenes de la transmisión oficial muestran al capitán argentino gritándole algo que parecería ser "¡Andá a buscar el segundo!", en un claro gesto de desahogo. La reacción sorprendió incluso a los comentaristas, ya que no se habían registrado encontronazos previos visibles entre ambos jugadores durante el partido.

Sin embargo, la tensión duró poco. Según relató el propio Cóccaro en zona mixta, el episodio fue producto de un malentendido. “Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros, y él (Messi) se lo tomó mal. Después, cuando hicieron el gol, me lo gritó. Cuando terminó el partido, nos dimos un abrazo. Le dije: ‘¿Qué te voy a decir a vos?’. Soy ganador, siempre quiero ganar. Él lo entendió y me dijo: ‘Te mando la casaca’”, explicó el atacante uruguayo, conocido como el “Zorro”.

Embed ¡QUEDÓ TODO EN LA CANCHA! Luego del cruce de Leo Messi con el Zorro Cóccaro tras el segundo gol de Inter Miami ante Atlas en la primera fecha de la #LeaguesCup, la Pulga le regaló su camiseta al delantero uruguayo. pic.twitter.com/JO69xm5i1V — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2025

Cóccaro le bajó la espuma a la pelea con Lionel Messi

La historia, que comenzó como un cruce tenso en el campo de juego, terminó con un gesto que muchos valoraron: Messi le envió su camiseta a Cóccaro como forma de disculpa. “Que venga a disculparse de esa manera habla muy bien de él como persona. Me quedo muy tranquilo con la imagen que me deja”, afirmó el ex Huracán y Peñarol.

Lejos de tomárselo a mal, Cóccaro destacó el gesto del capitán argentino: “Él entendió que yo estoy para defender todo en Atlas, y que lo vivo de esa manera. Por eso vino y me lo gritó. Pero después se acercó a pedirme disculpas, sin necesidad. Ese gesto lo hace más grande todavía”. Y no escatimó en elogios: "Es el mejor de la historia. Con él me callo la boca... con nadie más. Y Suárez, que es mi ídolo", reconoció.