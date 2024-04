Cuál fue la estrella que le dijo no a Boca y se fue a jugar a Miami con Messi

" No lo dudamos desde ningún momento", citó el futbolista que firmó con Inter Miami y le cerró la puerta al elenco de La Ribera.

Hay una nueva realidad en el Inter Miami desde que Lionel Messi dio el 'si' a la institución con sede en Fort Lauderdale. Es que ahora el elenco que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos compite en el mercado de pases con varios equipos de renombre como suelen ser Boca , River, entre otros clubes, algo que antes quizás no sucedía.

Todos quieren jugar con Messi . Y más si al lado también están Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, jugadores que durante mucho tiempo fueron protagonistas en la elite del fútbol profesional. Uno de estos casos fue el del paraguayo ex Racing Matías Rojas , quien luego de un paso frustrado por el Corinthians de Brasil, decidió negarle una oferta al Xeneize y se encomendó en un nuevo desafío en las Garzas .

Matías Rojas-Boca.mp4 Matías Rojas habló sobre la propuesta que le hizo Boca antes de llegar a Inter Miami.

"Cuando apareció la oportunidad en marzo fue algo chocante para nosotros familiarmente con mis viejos, por lo que generan los jugadores que están acá, por el profe (Martino) que marcó mucho a nuestra selección en Paraguay... No lo dudamos desde ningún momento, y queríamos hacer ese pasito para poder cerrar y estar acá", confesó el jugador, y agregó sobre la MLS: "La liga desde allá la vemos como top. Es una liga extraordinaria, hay saltos demasiado grandes a Europa o a donde uno quiera apuntar. Es algo también muy personal. Nosotros desde Paraguay siempre vimos la liga muy competitiva como para seguir creciendo. Es un paso muy al frente de lo que queremos nosotros y como dije hace rato, nunca tuve ninguna duda".

En continuación de su relato, el futbolista expresó qué genera la presencia de Lionel Messi en el plantel: "Trato de no invadir su espacio pero sí aprovechar la oportunidad de aprender. Es un ganador nato. Lo que me pude percatar estos días es que quiere ganar en todo lo que se hace día a día. Y eso es un ejemplo desde la acción para todos nosotros, nos lleva al máximo y creo que es espectacular para el equipo", citó sobre el astro rosarino que anotó dos goles en la goleada 4-1 de las Garzas sobre New England Revolution por la MLS.

Su despedida de Racing

"Tuve una salida muy emotiva de Racing. Fueron cuatro años espectaculares. Quedamos nosotros con mi familia fascinados con la institución. Fue muy emotivo. Agradecido cien por ciento siempre por la oportunidad. Con Corinthians lo mismo. No tengo nada que decir, solamente agradecer, me hizo crecer, disfrutar del fútbol, aprender un nuevo idioma que soy un apasionado de los idiomas y me llevé varios amigos, así que solo agradecimientos", confesó el jugador.