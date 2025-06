El error de Alpine que dejó a Franco Colapinto fuera de los puntos

La carrera comenzó con un panorama muy positivo para Colapinto, que largó desde la décima posición tras la muy buena clasificación que hizo este sábado. En una primera vuelta apasionante, superó a su ex compañero de equipo en Williams, el tailandés Alexander Albon, aunque también fue superado por el alemán Nico Hulkenberg, de grandísima actuación, por lo que mantuvo el décimo lugar.

Sin embargo, Colapinto terminó sufriendo debido a la estrategia de su equipo, Alpine, ya que paró en la vuelta 12 para montar neumáticos duros, que sobre el final de la carrera estaban extremadamente desgastados y generaron que termine perdiendo mucho ritmo. Fue por esto que el argentino terminó en la 13ª posición, a tres lugares de la zona de puntos.

Colapinto-Canada-1.jpg

El propio piloto habló del error de la escudería una vez finalizada la carrera, donde señaló: "Estuvimos en la estrategia equivocada, no se podía pasar en la recta, una pena. Teníamos un buen auto para hoy en aire limpio, pero no en aire sucio. Fue una mala estrategia y eso me hizo quedar afuera de los puntos, la jugada táctica de los de adelante nos mató”.

El oriundo de Pilar agregó: "No fue el domingo que esperábamos. Ahora hay que enfocarse en lo que viene y a sacar todo lo bueno de este fin de semana”. Y concluyó: “Estamos muy vulnerables en las rectas. Este fin de semana dimos un pasito, y hay que mantener eso y mirar para adelante".

Pese a quedarse con las manos vacías, este Gran Premio de Canadá fue muy positivo para Colapinto, que tuvo una gran clasificación y demostró que está para luchar por los puntos en las próximas carreras. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, cruzó la bandera a cuadros en el 15º puesto.

Russell consiguió su primer triunfo de la temporada

El ganador del GP de Canadá fue el británico George Russell (Mercedes), que dominó de principio a fin tras largar desde la pole position y consiguió su primer triunfo del año.

La segunda posición fue para el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), que le descontó unos seis puntos al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri, que terminó cuarto. El podio lo completó el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

La carrera terminó con un safety car, debido a que en las últimas vueltas el piloto de McLaren, Lando Norris, chocó por detrás a su compañero, Piastri, y tuvo que abandonar.

Con este resultado, Piastri llegó a los 198 puntos en el campeonato y lidera con 22 puntos de ventaja sobre su compañero, Norris, que se mantuvo con 176. En tercera posición está Verstappen, con 155.

Así quedaron las posiciones luego del GP de Canadá de Fórmula 1

1- Oscar Piastri (McLaren): 198

2- Lando Norris (McLaren): 176

3- Max Verstappen (Red Bull): 155

4- George Russell (Mercedes): 136

5- Charles Leclerc (Ferrari): 104