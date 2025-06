El insólito enojo de Marcelo Bielsa con un periodista tras la victoria de Uruguay

La polémica de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

La reacción del entrenador no se hizo esperar: "Bueno, pero hablemos del partido, no tiene nada que ver ese tema", interrumpió, visiblemente incómodo. No fue la única vez que Bielsa quiso cortar el momento. Al escuchar que “va a hacerte una pregunta”, replicó: “No sé la exposición a qué viene”.

Bonelli, con pasado en medios como El Gráfico, Clarín y La Razón, tomó la palabra: “¿Me conocés?”. Bielsa lo saludó con afecto, pero sin dejar de marcar su postura: "Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno. Me extraña que me preguntes si te conozco", dijo.

Embed Bielsa se acercó al señor y habló con el. Deje de difamar. pic.twitter.com/Cnm9mYBQgI — Kelvin Loyola (@KelvinLoyola) June 11, 2025

El enojo de Marcelo Bielsa

La situación se tornó aún más tensa cuando Bonelli expresó su deseo de conversar con él en privado. Fue entonces cuando Bielsa cerró el intercambio con una fuerte declaración pública: "No, no, no tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Y lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos siempre será de la misma manera. Tu nombre lo utilizaron de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña".

La respuesta fue tan directa como atípica en una conferencia de prensa, pero fiel al estilo frontal que Bielsa mantiene en todas sus apariciones públicas. Luego del encuentro con la prensa, el técnico se acercó al propio Bonelli para explicarle su punto de vista, aunque antes de retirarse volvió a remarcar su malestar ante quienes intentaron acercarlo al periodista: “No pararon de acosarme”.