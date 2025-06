Matías Almeyda a punto de ser el DT de un grande de España

El ex entrenador de River estaría muy cerca de firmar contrato con uno de los equipos más grandes de España.

Almeyda 1.jpg Matías Almeyda

El Sevilla quiere contratar a Matías Almeyda

La primera opción del club andaluz había sido Imanol Alguacil, quien viene de cerrar un exitoso ciclo de seis años y medio en la Real Sociedad. Sin embargo, el entrenador vasco no quedó conforme con el proyecto que le presentaron y, aunque estaba dispuesto a escuchar, no terminó de convencerse del rumbo del club. “La exposición no ha convencido a Imanol”, remarcaron desde el entorno del técnico, que ahora deberá definir si acepta una tentadora propuesta del fútbol saudí.