Un jugador de la selección uruguaya le pidió a Marcelo Bielsa que no lo vuelva a convocar

El cierre del 2024 no ha sido tranquilo para Marcelo Bielsa, quien dirige a la Selección Uruguaya . A pesar de haber llevado al equipo a las semifinales de la Copa América, su ciclo estuvo marcado por momentos controvertidos, desde las críticas de Luis Suárez sobre su trato hacia los jugadores hasta un inesperado pedido de Lucas Olaza, quien decidió apartarse de la Celeste por motivos personales y logísticos.

A esta situación se sumó recientemente el inesperado alejamiento de Lucas Olaza, el lateral izquierdo que supo ser una pieza importante en las últimas convocatorias de la Celeste. Olaza, de 30 años, decidió dar un paso al costado y no ser tenido en cuenta por Bielsa, algo que sorprendió tanto al entorno del fútbol como a los hinchas uruguayos.

Lucas Olaza le pidió a Marcelo Bielsa que no lo convoque

Según explicó Pablo Rivero, representante del jugador, el motivo principal de esta decisión no tiene que ver con conflictos internos ni problemas con el entrenador. “Fue una determinación personal y familiar”, aseguró Rivero en diálogo con Radio Sport 890 de Uruguay. La raíz del problema radica en las dificultades logísticas que enfrenta Olaza por jugar en el Krasnodar de Rusia.

“El mayor problema es logístico, porque la mayoría de los aeropuertos en Rusia están cerrados, y para llegar al más cercano, desde Krasnodar tiene que hacer cuatro horas de viaje por carretera y luego tomar un avión hacia otra ciudad. Esto, sumado a los partidos locales y los compromisos con la selección, implica una cantidad de horas fuera de casa que es muy significativa”, detalló el representante.

Bielsa 2.jpg Lucas Olaza

Que llevó a Lucas Olaza a no querer jugar en al Selección

Esta situación llevó al jugador a pasar 28 de los 30 días de septiembre fuera de su hogar, algo que, según Rivero, se volvió insostenible, especialmente considerando que Olaza tiene un hijo pequeño que acaba de cumplir dos años.

A pesar de su decisión de no regresar a la Selección mientras continúe en Rusia, Olaza mantiene una buena relación con Bielsa. Según Rivero, el entrenador comprendió los motivos del jugador y lo aconsejó de manera profesional. “Bielsa tomó de buena manera lo que le planteó Lucas, lo entendió y lo apoyó. No hay conflictos entre ellos, solo entendieron que en este momento no puede dar su máximo para la Celeste”, señaló el representante.

Por el momento, Lucas Olaza no tiene intenciones de dejar el Krasnodar, donde renovó contrato recientemente por tres temporadas más. Esto significa que su ausencia en la Selección Uruguaya podría extenderse por un tiempo prolongado, a menos que las circunstancias logísticas cambien de manera significativa.