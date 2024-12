Viral: Hernán Crespo contó el día que se peleó a muerte con Bielsa

En una reciente entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!, el ex entrenador de Banfield y Defensa y Justicia reveló la pelea que mantuvo con Marcelo Bielsa, que lo llevó a renunciar a la Selección, justamente por los entretelones de esa puja con Bati y una promesa que el DT le había realizado y que, según su testimonio, no cumplió.

Luego del Mundial de Francia 98, Crespo recibió la visita del Loco en Italia. Y desde el principio buscó dejarle clara su postura: “Él me explicó: ‘Yo juego 3-3-1-3′. Y me preguntó: ‘¿Dónde querés jugar?’. ‘Acá, en el medio’, le dije yo. ‘Vamos a hacer una cosa: si Bati tiene que jugar porque se llama Batistuta y tiene que ser así, no me llame más a la Selección. Si va a jugar por apellido, no me llame. Si vamos a competir, no hay problema’, le planteé”.

image.png

“‘Ah, yo no le puedo garantizar ni un minuto’, me dijo. ‘No me tiene que garantizar ningún minuto. Si yo soy mejor que él, juego yo’, le respondí. ‘Lógico’, insistió. ‘No, porque es Batistuta, no cualquiera. Hay que tener coraje para poner a Batistuta en el banco’, le marqué”, continuó contando Hernán.

Luego, añadió sobre aquel episodio: “‘Discúlpeme, se ve que no me conoce, yo me peleé con Chilavert’, me recordó. ‘Chilavert es paraguayo y juega en Vélez. Batistuta es Argentina y tiene mi mayor admiración. Le planteo que si yo hago las cosas bien, mantenga su palabra. Si puedo competir y gano la competencia, puedo jugar’, le aclaré. Me dio la mano. Y no cumplió”.

La promesa no cumplida de Bielsa a Crespo

image.png

“No cumplió porque pasaron cuatro años, porque fui goleador del fútbol italiano, goleador de las Eliminatorias, del ciclo Bielsa, todo entero. Y en último entrenamiento que hacemos fútbol antes del partido con Nigeria en el Mundial 2002, fui titular”, se expresó.

La cosa siguió: “Y el día de la formación, media hora antes de Nigeria, llamó a un grupo de jugadores. Y dijo ‘bueno, muchachos, ustedes van a ir al banco’. Ahí, con todo el dolor, decís ‘Argentina viene primero, pero yo a vos no te creo más’. ¿Qué más tenía que hacer para jugar de titular?”.

“Yo, siempre, soldado de la Selección, Pero cuando terminó el Mundial de 2002, lo volvimos a aclarar, le dije ‘la Selección está por encima de los hombres y los nombres, no le creo más, pero yo voy a seguir viniendo. Después pasó otra cosa que nunca se supo y voy a contar por primera vez”, anticipó el momento más álgido de la historia, que terminó con su dimisión.

Embed - Hernán CRESPO con Juan Pablo VARSKY || Clank! Game #59

La pelea de Crespo y Bielsa

La cosa siguió fea entre ambos: “Vamos a jugar a Brasil, están Saviola, Tevez y me dijo ‘Hernán, andá a jugarme de 7′. Fui por afuera, perdimos 3-1. Volvemos, jugamos con Perú. Me dijo ‘Hernán, jugame afuera, de 11′, porque Carlitos iba por el medio. El partido fue 0-0, horrible. Una moto tenía... Fuimos al vestuario; yo, sentado. Vino Marcelo, se me sentó al lado. Me vino a hablar, no voy a repetir lo que dijo, pero me insultó valorándome”.

“Me faltó el respeto. Yo lo miré, él me miró, agachó la cabeza y se fue. Había muchos testigos, cuando fui a la ducha, yo estaba gritando de la bronca: ‘No vengo nunca más, mientras esté este tipo no vengo nunca más’. El profe Bonini, Claudio Vivas, Lucho Torrente, todos intentaban calmarme”, detalló el paso previo a la explosión.

Después prosiguió: “Me avisaron ‘vení maána al predio, Marcelo quiere hablar con vos’. Llegué, ya un clima tenso. Nos juntamos en un cuarto y, lejos de justificarse o pedir perdón, redobló”.

Le respondí: ‘Mire, es tan grave lo que viene haciendo hacia mi persona, estas faltas de respeto en años, que voy a dejar de lado lo más grande que me pasó en la vida, que es la Selección. No vengo más mientras esté usted. Yo no voy a tolerar la falta de respeto’. Y renuncié a la Selección. La Selección fue a la Copa América, fue a los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro, y él renunció.