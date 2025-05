La divertida frase de Colapinto tras la carrera en Montecarlo

El argentino de 21 años ya demostró que tiene mucho coraje para manejar, pero a veces el exceso de ímpetu lo lleva a la imprudencia, como le pasó en la clasificación de la fecha en Imola. Esta vez, Franco pareció aprender de sus errores y con una muy buena ejecución del plan de carrera quedó en el puesto 13, c uando otros colegas, como su compañero en Alpine, Pierre Gasly, no pudieron finalizarla.

Pero igualmente lanzó una graciosa frase, fiel a su estilo. "Creo que la carrera fue como salir un domingo a la mañana con la familia a la ruta", dijo y agregó "fue una carrera muy lenta y a nosotros nos gusta empujar. Raro ir tan despacio. Fue una carrera aburrida, no había ningún hueco por ningún lado. Hay que clasificar más adelante y no tendremos ese problema. No podía correr riesgo de romper el auto. Era la primera vez en Mónaco, segunda carrera con el equipo".

Embed "COMO SALIR UN DOMINGO A LA MAÑANA CON LA FAMILIA A LA RUTA..."



La divertida descripción de Franco Colapinto sobre el GP de Mónaco



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/jkWGR7Sb0i — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2025

El balance formal de Colapinto

El piloto de Alpine, que había clasificado en el fondo de la parrilla, logró escalar posiciones en una carrera donde adelantar es prácticamente una misión imposible: “Fue un domingo mejor, carrera dura pero positiva”.

El joven nacido en Pilar hizo un análisis detallado de su actuación en el trazado urbano: “Fue complicada, cuando largás atrás, tenés que ir avanzando con las vueltas y tratamos de ir para adelante, pero largué con la goma incorrecta. Tuve que ir muy rápido a la estrategia de early early y nos sacamos esa goma dura muy rápido ”.

A pesar de las dificultades estratégicas, Colapinto valoró su progreso: “No fue lo que esperábamos, pero después de clasificar 20 y quedar 13, acá en Mónaco es positivo”.

Durante gran parte de la carrera, Colapinto se mantuvo cerca del tren de autos que peleaban por los puntos, aunque no logró superar a sus rivales. “Buen ritmo, hay que tratar de entender un poco cómo mejorar porque sino creo que nos vamos a quedar un poco lejos ”, remarcó. Sin embargo, se mostró esperanzado: “ Creo que en Barcelona vamos a estar más firmes”.

Además, el argentino destacó la información que logró recoger durante la competencia: “Saqué buena información sobre el auto, tengo que seguir aprendiendo y entendiendo un poquito más, pero definitivamente fue un domingo mejor. Hay que seguir progresando y entendiendo porque por momentos estamos un poco lejos ”.

Su enfoque ahora está puesto en mejorar el rendimiento desde el sábado: “A tratar de mejorar esos aspectos y clasificar más adelante, ahí va a ser más fácil”.

El Gran Premio fue ganado por Lando Norris (McLaren), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren), mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto, abandonó en las primeras vueltas.

El próximo desafío para el argentino será el fin de semana siguiente en Barcelona, donde espera consolidar todo lo aprendido en Mónaco y dar un paso más firme en su camino dentro de la Fórmula 1.