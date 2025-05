La feroz crítica de Caruso Lombardi a los días de Colapinto en la Fórmula 1

El ex director técnico y panelista televisivo no anduvo con rodeos al hablar del piloto de F1 previo a conseguir un puesto 13 en el GP de Mónaco.

Por los comentarios de Ricardo Caruso Lombardi contra Franco Colapinto

Por los comentarios de Ricardo Caruso Lombardi contra Franco Colapinto pic.twitter.com/BVPNJhgGmN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 24, 2025

“Convengamos que, hasta ahora, no le dio el pié para llegar, aunque sea, a los diez primeros. Bueno, esperará, y el año que viene, o el otro, cuando salga entre los diez primeros, empezaremos a hablar loas de él”, continuó sin escrúpulos sobre el piloto que es elogiado en el mundo. Luego sumó: "Por ahora es corredor más. Es argentino, esa es la única diferencia”,

Para cerrar, dijo sobre Colapinto: "Es el mejor de los argentinos, pero de los demás no, eh. Si él llega a ese lugar es porque se lo ganó, pero no endiosemos a una persona que no gana nunca ¿No va a ganar? Que no corra más si no va a ganar nunca”.

Colapinto esquivó choques y aprovechó abandonos para terminar una buena carrera en Montecarlo

El puesto 13 que consiguió Franco Colapintoen el Gran Premio de Mónaco tiene un altísimo valor. A bordo de su Alpine, el argentino había clasificado último y largó la final en el puesto 18, por la octava fecha de la Fórmula 1, la segunda desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo mundial.

En una carrera que tuvo muchas alternativas, y donde los choques y abandonos estuvieron a la orden del día, Franco pudo mantenerse en pista para avanzar varios lugares y cruzar la meta con el auto sano, algo que ya es para festejar, teniendo en cuenta el magro potencial de su vehículo.

Porque Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del #MonacoGP

Porque Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del #MonacoGP pic.twitter.com/0wVP9LNNWm — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 25, 2025

La carrera en Montecarlo tenía la particularidad de que sumó un cambio obligatorio más de neumáticos y por eso la estrategia para elegir los momentos era fundamental. El argentino sumó su capacidad para manejar de manera prolija y ese combo le permitió trepar cinco lugares en las 78 vueltas que tiene el circuito francés.

Esto significa un paso adelante para Franco, que tuvo una prolijidad y disciplina para moverse en los momentos cambiantes que tuvo el recorrido, donde los vaivenes y situaciones para resolver fueron varios y diferentes.

Uno de los momentos tensos para Colapinto se dio cuando su compañero de equipo, Pierre Gasly, se llevó puesto a Yuki Tsunoda, de Red Bull, en la salida del túnel y rompió la parte delantera del auto. Allí apareció la segunda bandera amarilla y su salida de la carrera, en un choque del que casi se lleva puesto al argentino. Gasly tuvo que dejar la competencia.

Franco aprovechó también el abandono del histórico Fernando Alonso, de Aston Martín, quien se quedó en la vuelta 39. El español pudo meter el auto en una zona de salida y la carrera siguió su trayectoria normalmente, evitando el Safety Car.

Alonso, que en el Gran Premio de Emilia-Romaña se auto proclamó como el “piloto con más mala suerte”, vuelve a tener un problema en su auto, esta vez en la unidad de potencia y ya son ocho carreras sin puntuar para el español.

Arranque accidentado

Colapinto también tuvo la virtud y la suerte de no formar parte del primer choque de la carrera.

En el inicio del Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos más complejos por la forma de su trazado, Gabriel Bortoleto protagonizó el primer impacto, generando una bandera amarilla y el posterior Virtual Safety Car.

Aunque el piloto de Sauber logró salir y seguir con la carrera, el VSC ya estaba y los demás pilotos aprovecharon para entrar a boxes y hacer la primera parada obligatoria.

asi fue la largada y el accidente de Bortoleto#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/YEiDNHVRYa — SHF77 (@SHF77382749) May 25, 2025

Importante triunfo de Norris

El triunfo fue para Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Este éxito le vino muy bien al británico Norris para descontarle 10 valiosos puntos al líder, que es su compañero de equipo Piastri, para colocarse a solo tres unidades.

El otro piloto que está prendido en la lucha por el campeonato es el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, que terminó cuarto y ahora está a 25 puntos de Piastri.

Los otros que sumaron puntos fueron Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

Desde el 2005 que los dos pilotos de Williams no sumaban en la misma carrera, todo un dato de cómo mejoró esa escudería para esta temporada.

La próxima carrera en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se lleve a cabo el GP de España en Barcelona.

Así quedaron las posiciones en el campeonato de pilotos de Fórmula 1

1- Oscar Piastri (McLaren): 161

2- Lando Norris (McLaren): 158

3- Max Verstappen (Red Bull): 136

4- George Russell (Mercedes): 99

5- Charles Leclerc (Ferrari): 79