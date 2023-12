Lionel Scaloni rompió el silencio y habló de su continuidad en la Selección Argentina

La victoria de la Selección Argentina contra Brasil en el Maracaná terminó con un sabor amargo, luego de que Lionel Scaloni puso en duda su continuidad. Hasta hoy, en el sorteo de la Copa América 2024 , no había vuelto a hablar ante la prensa, lo que alimentó varios rumores como sus diferencias con Claudio Tapia , presidente de la AFA .

" Estoy acá porque sigo siendo el entrenador . Dije después del partido con Brasil que es un momento personal para pensar y todavía estoy en esa instancia ”, aseguró Lionel, donde dejó en claro que aún no tomó la decisión de continuar en la Albiceleste.

“Creo que es importante después de todo lo que se consiguió, después de lo que vivimos. Ver que hacemos. No hay nada que definir. Estoy pensando tranquilamente", continuó, en similitud con lo que había expresado luego de la victoria contra Brasil.

"Hay que pensar. No hay nada raro. Hay que ver si recomenzar o ver lo que se hace. Los jugadores necesitan un entrenador que esté a la altura de ellos. Sigo pensando lo mismo. No me puse plazos”, insistió, cuando aún faltan seis meses para la Copa América en Estados Unidos.

scalo.jpg Lionel Scaloni y Claudio Tapia volvieron a conversar tras 16 días sin hablar.

Una situación donde el campeón del mundo hizo énfasis fue la relación con el presidente de la AFA. “La relación con Tapia siempre fue perfecta. Es una decisión mía y del cuerpo técnico. Hay tiempo para reflexionar, sobre todo a nivel personal”, aseguró.

"Si es que el cargo es tan importante, se necesita hacer las cosas bien. Vienen cosas importantes y muy exigentes. Es algo mío, todo lo que se diga después no corre por mi cuenta. Hablé con Lio (Messi) después del partido y quedé en volver a hablar", concluyó, dejando en claro que conversó con el capitán.

Los rivales de la Selección Argentina en la Copa América

El seleccionado argentino comenzará su defensa del título de la Copa América frente al ganador de las eliminatorias entre Canadá y Trinidad y Tobago en el Grupo A de Estados Unidos 2024 el 20 de junio, mientras que el 25 se enfrentará a Chile y cerrará la fase zonal el 29 ante Perú, tras el sorteo realizado esta noche en Miami.

La Copa América Estados Unidos 2024 se jugará en 14 estadios distribuidos en 13 ciudades de 10 estados, comenzando por el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que albergará el encuentro inicial entre Argentina y Canadá o Trinidad y Tobago, el 20 de junio, con capacidad para 71.000 espectadores.

El siguiente compromiso del equipo que dirige el DT Lionel Scaloni tendrá lugar cinco días después en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, y con capacidad para 82.500 personas, donde enfrentará a Chile el 25 de junio.

El último partido del Grupo A cruzará a Argentina con Perú el sábado 29 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde también se disputará la final con una capacidad para 75.540 espectadores.