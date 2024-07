¿Cómo derrumbar a ATE? La fantasía de los oficialismos en Neuquén

El conflicto de Centenario por la renovación de contratos de 9 empleados no tiene lógica. Salvo para ATE que cosecha afiliados en cada movida fuerte.

Uno de ellos es en Centenario , donde el clima interno en la Municipalidad es complejo, por las medidas de fuerza del gremio, en defensa de 9 afiliados (ATE dice que son 16) que no les renovaron el contrato el mes pasado.

Son empleados que el mismo intendente Esteban Cimolai los puso bajo la lupa por irregularidades,que encontró al inicio de su gestión: el cobro de horas extras, aparentemente no trabajadas y que la Secretaría de Recursos Humanos de su momento aprobó, sin cuestionar si eran válidas.

Se pagaban más horas de las humanamente trabajables para engrosar el sueldo de empleados con algún tipo de responsabilidad. Una licencia política que se toman los gobiernos, para no ajustarse al derecho administrativo y generar paz social. “No nos importa el consenso social, sino darle respuesta a los trabajadores”, suele decir un dirigente de peso en el gremio estatal.

ATE: el operativo desgaste

El jefe comunal de Centenario entró de a poco en una encerrona, que lo deja al descubierto en una batalla, sólo focalizada con ATE. Quizá también es una copia de lo que sucedió a nivel provincial, la tensión que hay entre el gremio, la Policía y el ministro de Seguridad Matías Nicolini. Una manera de tensar más de la cuerda con los gremios para ver qué se genera.

En Centenario, el ex intendente Javier Bertoldi le dejó a Cimolai 243 contratos hasta junio de este año (los confeccionó con fecha de vencimiento posterior a la culminación de su gestión) y el actual intendente decidió renovarlos a casi todos. Todos, menos a un grupo de ATE. ¿Porqué no les dio de baja en su momento? ¿Podía o no tenía margen?

El intendente apela a la imagen moral y al imaginario social, porque sabe que para el perfil de una sociedad de clases media, los sindicalistas “son malos”. Entonces llevó el conflicto a fondo. Pero ATE tiene poder de fuego y es como un imperio romano que crece, y hay que darle de comer, sino se cae. Y el alimento, es, precisamente, el conflicto.

El cambio de época

Ahora hay una conciliación obligatoria por 15 días, ya que el conflicto está judicializado, por los cortes de ruta y los intentos de toma del Palacio Municipal. Hay denuncias en el Ministerio Público Fiscal y hasta la Policía se animó a llevar a la comisaría a un sindicalista, el delegado de la Zona Este de ATE, Ricardo Tabia. Un gesto de propaganda hacia afuera, para quedar bien con el cambio de época.

Lo más probable es que el conflicto de Centenario llegue a buen puerto. Con un gran desgaste y dudas, con un sindicato que para muchos es un monstruo, y que pocos políticos saben cómo entrarle.