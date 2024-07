Detuvieron a cinco líderes de ATE por una protesta en Centenario

Quintriqueo se había reunido en su momento con el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, debido a la conflictividad municipal. Pero la relación con los delegados, al parecer, "está cortada".

Tensión con ATE: se caen los contratos

Todo ocurrió después de una asamblea de ATE en la Municipalidad de Centenario, donde los dirigentes se apostaron frente a la Dirección de Recaudaciones. Están las cajas donde los contribuyentes pagan sus impuestos, y habría una causa penal para evitar ese “boicot”.

Los dirigentes estaban realizando una protesta, que en principio fue pacífica, pero se sorprendieron cuando cayó el móvil policial. Se llevaron a la Comisaría Quinta de Investigaciones a Tabia y a otros cuatro referentes del gremio. Aducen que hay un "cambio de época" con el manejo de la protesta sindical.

Protesta de ATE en una comisaría en Centenario.mp4

“Los compañeros estaban cumpliendo la forma y el horario, no sé qué revisión van a hacer de los contratos. A las 13:30 algunos compañeros fueron demorados y queremos saber cuál es el motivo de que no hay orden de desalojo de nada”, dijo Oscar Ruiz, empleado municipal y gremialista de ATE al portal Centenario Digital.

Tres sindicatos en Centenario

La lucha de poder que hay en Centenario por el posicionamiento sindical es elocuente. ATE casi no tenía afiliados hace cuatro años y hoy cuenta con 232 afiliados, que sumó por sectores y diversos conflictos.

El gremio mayoritario es el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc), considerado más un aliado de la gestión municipal. También está el Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos de Centenario y Vista Alegre (STMU).