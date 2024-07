La feroz crítica de un colombiano a cómo jugó Argentina la final de la Copa América

Jhon Córdoba-Tagliafico.jpg

En continuación con su relato el futbolista destacó el trabajo hecho por la Selección cafetera que mantenía un invicto de 28 partidos: “Creo que no tuvimos la suerte necesaria. Ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”,

En medio de las declaraciones que despertaron asombro, Córdoba cuestionó el estilo de juego de la Selección: “El equipo estuvo bien, no sentí que no arriesgamos. Raras son las finales donde se marcan muchos goles. Son partidos cerrados. Ellos creo que salieron a buscar los penales. Se encontraron con el gol a último momento”.

La tremenda gastada del Huevo Acuña a los colombianos: "Hoy juega la Sele"

"Mami prenda la radio encienda la tele y no me molesten que hoy juega la sele", dice la canción que los colombianos adoptaron como propia en la Copa América 2024, donde perdieron la final ante Argentina. En una actitud que forma parte del folklore del fútbol, el Huevo Acuña utilizó el mismo tema para usarlo de cortina en la foto que subió a sus redes sociales con los trofeos de la competencia continental, que la Scaloneta obtuvo en 2021 y 2024.

huevo acuña fernet vestuario.jpg

La historia de Instagram se viralizó rápidamente y fue festejada por los hinchas argentinos, que volvieron a disfrutar de un título logrado por la selección albiceleste.

El futbolista nacido en Zapala integra la selección desde las Eliminatorias para Rusia 2018, Mundial que jugó bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli. Formó parte del recambio generacional que encabezaron Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, a quienes luego se fueron sumando Dibu Martínez, Cuti Romero, Alexis MacAllister y Enzo Fernández como piezas fundamentales.

El Huevo fue titular en los primeros años del ciclo de Lionel Scaloni sobre el lateral izquierdo y hoy es alternativa de Nicolás Tagliafico, que ostenta ese puesto con grandes rendimientos en finales como frente a Italia, Francia y el último domingo frente a Colombia.

Además de sus logros con la selección, Acuña tiene una gran carrera con campeonatos ganados en Racing, Sporting Lisboa y Sevilla.

El zurdo también compartió dos fotos en las respectivas consagraciones de Copa América. En ambas se lo ve tomando fernet, su bebida preferida.