Lucas Argüello, el patrón del medio de Cipolletti, conoce al rival de playoffs

El volante central conoce a Sol de América de Formosa ya que lo enfrentó en 2023. El rival no ha cambiado de nombres y para Arguello es positivo saber a quien se enfrenta.

“El año pasado justo cuando ellos ascendieron me tocó jugar para Crucero del Norte. Alcancé a jugar en la cancha de Crucero y en la cancha de ellos. Por lo que he visto son cada día más fuertes en la localía , tienen un buen equipo, han mantenido la base, que en estos torneos así es muy importante”, repasó el jugador de Cipo a LMNeuquén.

argüello lucas marca.jpg

Argüello analizó al plantel rival

En la plantilla de los dirigidos por Aldo Paredes, hay muchos nombres de aquel ascenso del Regional Amateur del 2023 que se afianzaron en el Federal A. ”Tienen buenos jugadores de mitad de cancha para adelante, hay dos hermanos, los Mendoza, que juegan muy bien. El 5 me gusta mucho cómo juega”, comentó Lucas.

En ese respuesta se refiere a Facundo y Mariano Mendoza, dos volantes jóvenes de 25 y 27 años, que han sido pieza clave para “El Guerrero”. El primero disputó 21 encuentros y 23 el segundo en la temporada. Por el lado de Marcos Giménez, ha sido parte del tridente de volantes que completa el medio.

Sol de América tiene un plantel estable, que lleva un par de temporadas conviviendo. De hecho, Argüello los recuerda y analiza como si los enfrentamientos hubieran sido recientes. “Tiene a Riquelme, que cuando yo lo enfrenté jugaba de volante y ahora, por lo que estuvimos hablando con el técnico, está jugando de "falso 9". Después tienen un jugador de mucha jerarquía como Romero que alterna, pero juega muy bien, tiene un buen panorama del campo siempre, entrega bien la pelota y maneja bien el partido”, agregó.

Renzo Riquelme es uno de los más experimentados de Sol a sus 36 años. Mutó en la función táctica y alcanzó los 19 partidos sin abrir el marcador, pero siendo fundamental en el armado del ataque. En cuanto a José Romero, no desentona en la competencia con 39 años: tiene 21 juegos encima y tres goles en su cuenta personal.

En la previa al encuentro, se estima una mitad de cancha poblada. Lucas Argüello es el que comanda en el Albinegro en ese sector del campo y confía en su trabajo y en el de los compañeros. “Nosotros también tenemos nuestras armas así que seguramente las vamos a saber utilizar. Más allá de la lesión que tuve, después he jugado todos los partidos y me he sentido cómodo con todos mis compañeros”, contó.

lucas argüello 2.jpg

Los dirigidos por Nasta se aferran también a la sólida línea de fondo, pero reconocen también que para este encuentro se necesita gol. “Nosotros nos hicimos muy fuertes en lo defensivo, nos convierten poco, hemos empatado mucho. Ahora sabemos que tenemos un partido importante por delante, donde tenemos que convertir para ir un poco más relajados de visitante”, sostuvo.

Más allá de las estadísticas de ambos equipos en el año, las horas de viaje del rival y la escasez de gol del Albinegro, hay que sumarle es estado de La Visera de Cemento, el cual no ha mejorado en la temporada y para un equipo con buen manejo de pelota como lo es el “Guerrero”, puede afectar. “Sí tenemos un déficit muy grande que es la cancha. El de ellos es un equipo que presiona mucho, así que nosotros vamos a tener que saber jugar con eso, no deja de ser nuestra cancha, nosotros jugamos fin de semana por medio ahí, la conocemos bien”, mencionó.

El local no lo ve como algo positivo para su juego, pero tuvo que adaptarse a esas condiciones. “Sabemos que tenemos que utilizar a favor eso. Sol es un equipo que maneja muy bien la pelota, le va a costar un poco en la cancha nuestra. Vamos a tratar de aprovechar y hacer un juego más de segunda pelota, como lo venimos haciendo, lamentablemente la cancha no va para otra cosa tampoco”, concluyó Lucas.