Cipolletti quiere dar el golpe en los playoffs: habla el DT Gabriel Nasta

El descanso no está de más, pero algunos entienden que el ritmo de competencia debería haber continuado. En el caso del Albinegro, comenzó la etapa de Reválida con fecha libre y desde allí disputó ocho partidos al hilo. "Generalmente cuando tienen esta secuencia de partidos, lo ideal es no parar y seguir con esa racha. Pero también es cierto que nosotros llegamos cuando inició la Reválida, que era la primera fecha contra Sansinena, que quedó libre”, mencionó Nasta.

El cuerpo técnico del conjunto rionegrino utilizó la semana post enfrentamiento a Sol de Mayo para poner a tono desde lo físico al plantel y revisar ejercicios tácticos en base al nuevo rival. "Aprovechamos la semana pasada para primero nivelar las cargas y desde lo estratégico empezar a incorporar cosas en situaciones que se van a necesitar para este partido. Uno tiene sabido que Cipolletti se tiene que ajustar a todo tipo de juego, a todo tipo de circunstancias, a un momento de partido, porque siempre la clave pasa por esa faceta”, comentó.

El Capataz deberá recorrer más de 2000 kilómetros para la vuelta de la llave. El viaje afecta los entrenamientos de cara a la ida en La Visera de Cemento. “Ya los dobles turnos no se realizan más en esta etapa, se busca un entrenamiento más específico, no tanto volumen. Sí en intensidad y dinámica. Cargas no podemos hacer porque aparte del partido del día domingo, después tenemos un viaje muy largo”, afirmó.

En cuanto a disposición de jugadores, es favorable teniendo en cuenta los buenos rendimientos de los debuts ante Sol de Mayo y la recuperación de Fabricio Illanes si de mitad de cancha se trata, donde estará el mayor trabajo de Cipolletti para controlar al rival. Cabe mencionar el pedido de reducir la pena de Laureano Tello no tuvo resultado positivo y aún debe purgar una fecha.

Por el lado de las tarjetas amarillas, Juan Martin Amieva es el único comprometido. “Tello tiene que cumplir la última fecha y ya quedará disponible para el enfrentamiento de vuelta. Tenemos con el tema amarilla solo a Amieva, que estuvo lesionado antes de ir a San Luis, fue el único que quedó ahí con una suma cercana a la suspensión. El resto estamos bien”, aseguró Nasta.

De cara al primer encuentro el entrenador no dio señales del once titular, pero habrá al menos un cambio obligado en el medio. El resto de los habituales titulares estarían desde el arranque. “Tenemos que decidir con el plantel entero, no queremos que haya secuelas, que haya lesionados. A mí siempre me gusta tener todo a disposición y poder elegir”, agregó.

El análisis del rival

La dupla Nasta – Polanco ya conoce a Sol de América de Formosa de su paso por Juventud Antoniana de Salta durante la temporada 2023. En aquel momento, el fixture del Federal A los llevó a enfrentarse. “Lo he enfrentado el año pasado con Juventud Antoniana, ha renovado en casi un noventa por ciento del plantel, hay prácticamente un cien por ciento de los de los titulares que ya vienen desde el ascenso”, observó.

El conjunto formoseño tiene fortaleza física y dinámica. “Tienen conocimiento, tienen participación, es un rival que quizás desde la estadística no ha resultado demasiado positivo, pero sí ha sumado muchos empates, viene a jugar en la zona campeonato, donde estuvieron los mejores”, destacó sobre Sol.

Los números de la segunda etapa no fueron buenos para los formoseños pero Nasta sabe que son fuertes de local. “Es un momento de mucha exigencia para nosotros, pero estimamos que en el playoffs se de un partido donde siempre lo tengamos a favor, o tengamos el partido controlado para ganar”, analizó teniendo en cuenta el comienzo de la serie en La Visera.

El entrenador, además, resaltó el lado emocional para afrontar esta clases de cruces, sabiendo que Cipolletti levantó el rendimiento en cuanto a los números pero que aún carece de gol. "Es un equipo que tiene transiciones rápidas, tiene jugadores que desnivelan también, no solamente asociando, sino en el uno contra uno. Vamos a tener que tener cuidado no solamente lo posicional o desde lo táctico, sino desde lo emocional y lo deportivo", sumó sobre la manera de juego de Sol de América. La confianza en su plantel está intacta y desde los jugadores para con el técnico también.

El Albinegro está en competencia y es uno de los equipos menos goleados. "Esperamos tener un buen partido, que sea un gran domingo para poder llevar la serie de la mejor manera, y si es con ventaja, obviamente, muchísimo mejor con posibilidad de poder cerrarla allá a favor nuestro", concluyó.