Gabriel Nasta, DT de Cipolletti: "hay cosas que los opinólogos no entienden"

"Uno toma las críticas u opiniones como parte de esto. Quizás a veces están armadas. Algunos se dicen hinchas pero no son genuinos, siempre responden a alguien. Al hincha que es un tipo común, es genuino y te dice que jugaron mal, a ese lo respeto y lo entiendo, porque aparte tiene la libertad de expresión como cualquiera. Hay otros que en redes son tecladistas seriales. No me afecta, pero no me gusta que se ataque el escudo y al grupo de jugadores", declaró el técnico al programa Gol de Oro, de la radio de Fernández Oro.

"Hay cosas que el opinólogo no entiende. Hay jugadores que podrían ser titulares, pero hay otros que están entrando en los momentos más difíciles, que son los cierres de partido, y están resolviendo la ecuación a favor. Es algo estratégico, aparte es algo que está hablado con los jugadores. No es que uno determina y el jugador acata o resuelve. Siempre se especifica y se fundamenta. Utilizamos 21 jugadores en ocho partidos y la mayoría tuvo participación", agregó Nasta.

Las elecciones en club y el futuro

En Cipolletti se vienen las elecciones y habrá diferentes listas en la pugna por gobernar el club. "Generalmente cuando se acercan las elecciones, el juego político se lleva todo eso. El contrato que tengo es solamente por este torneo. Algunos supuestamente están preocupados por cómo juega el equipo. Vine a cumplir mi función y mi responsabilidad era que Cipolletti no descienda, que clasifique y estamos muy cerca", aclaró el DT oriundo de Pergamino.

"Las nuevas autoridades cuando sean electos decidirán quién va a ser el técnico. En principio termina el torneo y termina el vínculo. Después, el presidente electo tiene las facultades de hacer lo que considere. Me gusta que las personas decidan en libertad. Soy re agradecido a Cipolletti, a la ciudad y a la gente, porque nos ha tratado de maravillas", dejó en claro.

Los números del equipo y el balance del técnico

"Acá no hubo ninguna receta mágica. Es un club grande, con mucha historia pero hay que darse un baño de realidad. Hay muchos egos, demasiados. Y nosotros demostramos que dejando eso de lado y armando un grupo, los jugadores que no estaban bien visto en pos de un objetivo. Que parece minoritario por historia, pero las estadísticas hablan por sí solas. Llegamos a un equipo que tenía al 30% de los puntos y llegamos a un 52%", mencionó el entrenador.

nasta y palanco.jpg

Al mismo tiempo, valoró el trabajo del plantel, entendiendo que los protagonistas son los jugadores. "Cuando hay cambio de técnico, evidentemente las cosas no funcionan. Nos encontramos con un equipo que venía bajoneado pero en la primera charla les vi las ganas de salir adelante. Confié mucho en ellos y ellos en mi y en Pablo Polanco (ayudante). No teníamos la posibilidad de incorporar como lo hicieron Ferro o Círculo. Ahora parece fácil porque lo logramos, pero este equipo lleva ocho partidos sin perder para mantener la categoría y lograrlo no es fácil", subrayó el conductor de Cipo.

Los argumentos de Nasta

Además del contexto eleccionario, Gabriel Nasta expuso sus argumentos por los cuales el cree en su gestión y defendió lo logrado hasta ahora, en contraposición con los que piden otra cosa del Capataz de la Patagonia.

Con su particular estilo, el DT puso un par de ejemplos para graficar su punto de vista.

"Está bueno que exijan. No creo conveniente hacerlo en base a la historia. Siempre el baño de realidad es bueno. Si, por ejemplo, la plata te da para irte de vacaciones a la orilla del río, no podés estar pensando que tendrías que estar en Miami, si vos ya sabés que el dinero no te alcanza. El fútbol tiene mucho de eso. Puede gustarte otro sistema, otro modelo de juego, pero acá había dos tablas: las del descenso y las del mejor juego. Pero la que realmente te marca si descendés o no es la de las estadísticas. Cuando armás un proceso nuevo, sí podemos hablar de modelos de juego, de cómo me gusta jugar, pero con una logística preparada", sostuvo.

Y después, el entrenador fue más allá y apeló: "Imaginen si ese partido se perdía, con Ferro a cinco puntos y teniendo que jugar de visitante. Fijate como cambia un punto, que por ahí fue deslucido, si. Pero es muy menospreciado. Cuando estábamos once contra once no desarrollamos un buen juego. Pero cuando una persona está en situación grave le das un plato de comida, se aferra a eso. Y este punto era muy parecido a eso. Se que muchos dirán que Cipolletti tiene mucha historia para ejemplificar con cosas tan pobres. Pero es la realidad que hoy estamos viviendo".

El agradecimiento a la gente y lo que se viene

Más allá de la defensa ante las críticas, Nasta también se mostró contento con su decisión de llegar a Cipo. "Estoy re agradecido y conforme. Soy ambicioso. Vinimos y asumimos el riesgo. Había muchos que no querían venir. Quizás no jugamos muy bien, eso es cierto, pero modificamos el sistema para que el cambio sea real y los jugadores pueda resolver. Ahí está la clave y estuvieron las soluciones", señaló.

"Era una mochila muy pesada. Evitamos algo que era trágico para Cipolletti. Generalmente cuando lográs el objetivo hay una relajación. La clave va a ser esa, competir con otros objetivos. Queremos ser un equipo duro en los playoffs. Creo que estamos para competir porque son partidos cerrados como ya hemos jugado, salvo excepciones.

De cara a los dos partidos que quedan en la Reválida y después la chance de jugar los cruces, el DT finalizó: "Ahora vamos a ir a Juventud de San Luis y después con Sol de Mayo la idea es poner jugadores que no han tenido minutos. Con casi 50 días de entrenamiento, queremos ver cómo se desarrollan en un partido importante, para que también le sirva al club".