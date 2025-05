Maravilla Martínez contó todo: qué pasa con la Selección Argentina

El presente de Maravilla Martínez en Racing no deja de sorprender. El delantero, que llegó al club en 2024 desde Cerro Porteño, se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol argentino, a base de goles y rendimiento sostenido. Y ese nivel ya no solo lo celebra Avellaneda, ya que la Selección Argentina lo tendría en la mira.

Adrián Maravilla Martínez, el goleador del Racing de Gustavo Costas, conversó con el canal ESPN después de la contundente victoria en la Copa Libertadores por 4 a 0 ante Bucaramanga, y analizó el gran momento que atraviesa su carrera, donde además confesó que aún no recibió un llamado de la Selección Argentina.

"De la Selección no me llamó nadie, pero dejo todo en manos de Dios", dijo Maravilla y se sinceró: "Para mí, vivir esto ya es un sueño, sé que es muy difícil estar en esos lugares. Nunca lo he pensado y exigir menos porque la verdad que hay unos re jugadores".

Y agregó: "Uno ya lo disfruta en verlo por la tele. Estoy tratando de enfocarme en Racing, que estamos peleando todo y estar metido porque no tenemos un plantel tan amplio y es el club que me está pagando para poder dar lo mejor".

Embed

El delantero de la Academia anotó en Colombia, sigue aumentando su racha goleadora, donde ya lleva 41 gritos en 67 partidos, y se posiciona de forma cada vez más sólida como una carta muy interesante para tener una oportunidad en el ataque de la Selección Argentina según revelaron de fuentes cercanas a Lionel Scaloni.

Maravilla Martínez también elogió al equipo

Por otro lado, sobre la actualidad de su equipo destacó: "El escudo te exige, tenés que salir a ganar todos los partidos. A veces es difícil jugar al cien por ciento porque el desgaste es grande".

Racing-Campeón-Portada.jpg

Y en ese sentido le agradeció al plantel y al CT por su gran presente: "Es mérito es del plantel porque te exige, llega por todos lados, a veces hay que empujarla nomás con este equipo que genera demasiado. Siempre te queda una. Soy un jugador con suerte, con sacrificio, con esfuerzo. Trato de no dar ninguna por perdida y eso da sus recompensas".

"Dios me abrió las puertas, uno tiene que tener una cuotita de suerte. He compartido con muchos compañeros que se quedaron en el camino, muchos jugadores que son muy buenos pero no se les abren las puertas", dijo.

Y cerró: "No me imaginé vivir este presente, levantar trofeos. Estoy muy contento. Si mañana mismo no hago más goles, estoy muy orgulloso".