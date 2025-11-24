Pep Guardiola no ocultó su enojo por el presente del Diablito Echeverri y apuntó contra su agente

El entrenador español fue consultado por el futbolista argentino en conferencia de prensa en la previa del partido entre el City y el Leverkusen.

Pep Guardiola , director técnico del Manchester City de la Premier League inglesa, mostró su fastidio por la falta de minutos del joven jugador argentino, Claudio Echeverri . Recordemos que el ex River se encuentra a préstamo en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana y a quien se enfrenta este martes por la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League .

En la conferencia de prensa previa al duelo, que tendrá lugar mañana desde las 17, horario de la Argentina, y se podrá ver en vivo a través de la programación de ESPN, el entrenador catalán dejó en claro que tiene en alta estima al extremo de 19 años: "Siempre nos encantaría que nuestros jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista".

Al adentrarse en la situación del futbolista surgido en River Plate, que sumó apenas 240 minutos desde su arribo a Alemania en el último mercado de pases, Guardiola no dejó dudas sobre su enojo: "En cuanto a lo que pasó en Leverkusen, no sé a quién tendrás que preguntar. No hablé con él. Y estoy seguro de que su agente sabrá todo sobre todos".

image

Por último, el extécnico de Barcelona y Bayern Munich fue consultado sobre la posibilidad de cortar el préstamo en enero, y dejó una respuesta sumamente sarcástica: "Es una pregunta para su hermoso agente".

El presente del Diablito Echeverri en Alemania

Claudio "Diablito" Echeverri, cuyo representante es Enzo Montepaone, arribó a Manchester City en enero de 2025, un año después de concretarse su venta desde River, y convirtió su primer gol para los Citizens durante el Mundial de Clubes, con un tiro libre ante Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Desde entonces, se acordó que pase un año a préstamo al Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania para que gane continuidad bajo las órdenes de Erik ten Hag, pero el neerlandés fue despedido con apenas 3 partidos en su haber y tras un pésimo arranque de campaña, y el Diablito no fue tenido en cuenta por su sucesor, el danés Kasper Hjulmand.

image

El pasado 29 de octubre, el extremo generó revuelo luego de que, tras no sumar ni un minuto en un partido de Copa de Alemania ante Paderborn, subiera una historia a su cuenta de Instagram con una imagen suya besando el escudo de River, junto a emojis de un reloj de arena, un corazón y la palabra "back" ("de vuelta"), lo que muchos interpretaron como un deseo de regresar al Millonario.

Lo cierto es que tanto desde lo económico, cómo desde lo contractual, un pronto regreso a River se ve muy complicado que se concrete. De momento, el hecho de que sume pocos minutos en el Leverkusen es un dolor de cabeza para Guardiola que esperaba que el argentino sume más minutos antes de regresar al City. Para Echverri también es un problema porque suma menos oportunidades de poder mostrarse en cancha en la recta final al Mundial de 2026 y pensando en una posible convocatoria por parte de Lionel Scaloni.