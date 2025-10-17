Pep Guardiola reveló cuándo se retiraría como entrenador

El actual director técnico del Manchester City respondió la pregunta en conferencia de prensa, para sorpresa de todos.

El entrenador español Pep Guardiola descartó su salida del Manchester City al finalizar la temporada y aseguró que recién en 2035 pensará en un descanso . El entrenador del elenco inglés, en conferencia de prensa, despejó los rumores sobre una posible salida del club al final de la temporada y aseguró que tiene unos años más todavía.

El entrenador llegó a Manchester City en 2016 tras la salida del chileno Manuel Pellegrini . En casi una década al frente del club inglés conquistó 18 títulos, incluidos una Champions League en 2023 y seis Premier League, consolidando uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del fútbol europeo.

El técnico respondió a los dichos de su exasistente Carles Planchart, quien había afirmado que “en 2035” el catalán empezaría a considerar un descanso: “Puede que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello”, declaró Guardiola antes del partido ante Everton por la octava fecha de la Premier League. El entrenador tiene contrato con el club inglés hasta el final de la temporada 2026-27 .

Guardiola sostuvo que el equipo “cambió mucho en el último año” y que, pese a las modificaciones en el plantel y el cuerpo técnico, la energía “sigue ahí” y explicó que, a diferencia de sus etapas en Barcelona y Bayern Múnich, en Manchester no sintió la necesidad de apartarse.

“No somos los mismos desde que empezamos. La relación con los responsables del club es muy cercana. No se trata solo de mí, porque muchos miembros de mi cuerpo técnico se han marchado. Todos tienen sus preferencias y deseos. Pero ahora sigo aquí frente a vosotros y después ya veremos”, indicó.

También habló sobre el rendimiento del equipo tras una temporada por debajo de las expectativas: “Aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo”, señaló. Sin embargo, evitó lanzar promesas: “Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre, y decir que vamos a ganar esto o lo otro”.

Guardiola aseguró que nota una evolución positiva. “Estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejores. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí”, concluyó.

Premier League: el enojo del entrenador de Liverpool con Mac Allister

El técnico de Liverpool, Arne Slot, cuestionó públicamente al argentino Alexis Mac Allister tras las declaraciones del mediocampista argentino sobre su rendimiento en la temporada.

El jugador, que viene de marcar un doblete en el triunfo por 6 a 0 de la Selección argentina ante Puerto Rico, había reconocido que su nivel “no empezó de la mejor manera”, un comentario que generó malestar en Inglaterra.

Mac Allister, campeón del mundo en Qatar 2022 y una de las piezas más utilizadas por Lionel Scaloni en la Selección, atraviesa una etapa irregular en la Premier League.

Aunque mantiene continuidad, sus actuaciones no alcanzaron la regularidad esperada por el cuerpo técnico de Liverpool, que observó con sorpresa su autocrítica desde Estados Unidos.

Consultado por la prensa inglesa, Arne Slot respondió sin eludir el tema y aclaró su posición sobre el momento del argentino: “No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador”, expresó el neerlandés.

El entrenador, sin embargo, intentó atenuar el impacto de sus palabras y respaldó a su dirigido: “Es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante”, afirmó Slot, quien confía en recuperar la mejor versión del mediocampista en las próximas fechas.