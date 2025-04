Por qué el jiu-jitsu neuquino tiene potencial internacional

Mundial de Jiu Jitsu Neuquen (5).JPG Maria Isabel sanchez

La cita en Florianópolis será el próximo 17 y 18 de mayo y los representantes de la Academia FBFT ultiman los entrenamientos para poder rendir de la mejor manera. De hecho vienen compitiendo en otras ramas de las artes marciales que les permite no perder ritmo. “Estamos preparando ese compromiso, yo creo que nos va a ir muy bien, como nos viene pasando hoy en estos últimos torneos”, afirmó el Sensei.

A la fecha internacional de Jiu Jitsu la delegación la encabezará Ferando Beroisa que acompañará a Emiliano Leiton, Bruno Ambrossino, Joaquín Burgos, Lucía Villa y Julieta Eberhardt.

El desafío de una nueva disciplina en la ciudad

Los logros actuales son el resultado de dos décadas de trabajo y dedicación a las artes marciales. Aquella disciplina desconocida para muchos, Fernando Beroisa fue acercándose a Neuquén. "Esto comenzó alrededor del 2003, 2004, muchísimos años atrás ya. Acá no existía, era una actividad que la practicábamos tres o cuatro. Eso nos obligó a empezar a viajar a Buenos Aires porque la gente que lo practicaba viajaba más seguido a Brasil y se concentraba en un puntito en Buenos Aires donde se empezó a desarrollar más en el transcurso del tiempo”; repasó.

El aprendizaje personal no quedó ahí, no se hizo mezquino y Beroisa apuntó a contagiar en la ciudad el interés por las artes marciales y fundó la Academia FBFT. “Tal es así que empezamos a preparar gente con el transcurso de los años. Hoy ya llegamos a tener una academia con alrededor de 140 alumnos. Tenemos un grupo de competitivos profesionales, otros que ya son amateurs pero están compitiendo y se están metiendo dentro del mundo profesional de a poquito”, contó.

Mundial de Jiu Jitsu Neuquen (6).JPG Maria Isabel sanchez

El rango etario de los que se acercan a formarse a la academia es bastante amplio y denota el interés por el deporte. “Tenemos alumnos de todas las edades, arrancan desde los 6 años, llegan a los 12 o 13 años, pasan al grupo de adolescentes y adultos, después está el equipo competitivo. Tiene la misma actividad pero le agregamos un extra, otros entrenamientos aparte, un poquito más intensivos, más específicos, más técnicos”; comentó.

Los más jóvenes no solo tienen su lugar en la Academia, las puertas también están abiertas para los adultos. “Tenemos atletas también de 50, 60 años, no se necesita más que tener ganas, y como siempre decimos, el deporte para nosotros es salud también”, aseguró.

Los atletas

Emiliano Leiton es uno de los tantos alumnos que se forman en FBFT, además, es uno de los atletas destacados de alto rendimiento que estará presente en Brasil. “Vengo del boxeo, me consagré campeón provincial y argentino de dos y tres categorías, mediano, super mediano y crucero, en la categoría amateur y profesional. Me dediqué a pelear MMA también y me encontré con que ahí había una gran ventaja que tenían los peleadores, que era poder luchar en el piso y lo hacían de excelente manera”, aseguró.

Mundial de Jiu Jitsu Neuquen (12).JPG Maria Isabel sanchez

El experimentado atleta en deportes de combate apostó por sumarse a una nueva disciplina y milita para que todos puedan hacerlo. “Hoy está teniendo un gran desarrollo y una gran captación en la sociedad, en los chicos y en los adolescentes, que es lo que nosotros buscamos, poder llegar con el deporte a los jóvenes. No tan solo con el Jiu Jitsu, sino también nuestra academia es de boxeo, kickboxing, Muai Thai, y K1, porque es una academia de artes marciales mixtas”, comentó.

El sentido de pertenencia al lugar y al deporte lo llevó a no separarse de la academia. “Por eso me metí a incursionar con el Jiu Jitsu, lo conocí a Fer, me metí a formar, donde encontré una casa, una academia, donde hoy podemos compartir este gran lugar que pudimos formar juntos, porque tenemos el mismo objetivo. Como decimos siempre, este gimnasio es nuestra familia, el equipo de competitivos y cada chico que viene acá”, explicó.

“No solamente trabajamos en nuestras responsabilidades, que nos competen como trabajo, sino que también lo tomamos esto como una cuestión, una pasión familiar. Así que hoy tener la oportunidad de conformar el equipo de Fer, para mí es un gran honor, no solamente en lo que es Jiu Jitsu, sino también en la parte de MMA”, agregó sobre el trabajo que se realiza en FBFT.

El gran nivel que atraviesa la academia con sus peleadores es alto, tanto que Brasil es una sola parada en el año. Para mantener el gran rendimiento buscarán estar en otros eventos internacionales. “Estamos con las puertas abiertas para poder pelear en grandes eventos, ya que acá en Neuquén no hemos encontrado mucho nivel para poder competir. Me ha pasado a mí, como le ha pasado a Bruno Ambrosino también, que pelea MMA”, subrayó.

“Estamos buscando, y Fer pudo con su contacto y su trayectoria, conseguir peleas afuera, tanto en Chile, en Paraguay, también en Buenos Aires. Estamos abiertos a pelear en FC LATAM, estar abiertos en Samurai Fight, en Cama Argentina, torneos de gran envergadura para lo que son peleadores”, acotó Emiliano.

Por su puesto, la fecha de mayo en Florianópolis hoy es la prioridad para todos en FBFT. “Y hoy, con la vista puesta y todo el énfasis para que podamos tener el mejor desarrollo en Brasil, que estoy más que seguro que vamos a venir con una victoria cada uno”, aseguró.

Los valores como pilares

Emiliano además de ser un experimentado en el deporte de combate y de sumar muchas peleas en su carrera es responsable desde el mensaje sobre los valores del deporte y los de la academia. “Nosotros tenemos la parte marcial, donde aplicamos todo lo que es la disciplina, el compromiso con el equipo. Formamos grandes luchadores en todos los sentidos, un luchador íntegro, tanto fuera como dentro del tatami”, mencionó.

La filosofía de FBFT se aplica en todo momento del día, tanto que el deporte es algo que no queda dentro de la academia. “Es un estilo de vida, una disciplina que se termina desarrollando en la cotidianidad de la rutina de cada uno de nosotros. Y te puedo asegurar que no solamente es un lugar donde vas a despejar tu cabeza, vas a despejar tu día, sino que vas a encontrar acá adentro, arriba de estas planchas”; comentó.

La academia ubicada en Alderete y Buenos Aires no solo prepara grandes atletas, si no que forma y forja valores. Son tantos que el ambiente es de familia. “Vas a encontrar una gran compañía y un gran respaldo de un montón de compañeros que están bajo cualquier punto de vista. Eso es lo más lindo que te puede pasar”, concluyó.