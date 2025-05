Franco Colapinto reveló quiénes fueron los dos pilotos que le permitieron llegar a la Fórmula 1

En la antesala de su regreso, Colapinto compartió sus sensaciones en entrevistas con Renault Argentina y el canal oficial de Alpine. Con la emoción a flor de piel, el pilarense no ocultó su felicidad: "Estoy muy feliz. Es una sensación muy linda la de volver a la Fórmula 1, pero en especial ser parte de Renault, de Alpine. Un equipo con tanta historia que dejó un legado muy muy grande en la Fórmula 1. Un legado que en la Fórmula 1 hizo mucho ruido y ahora que volvimos, queremos volver fuertes. Queremos sumar puntos, queremos estar consistentemente arriba y es lo que se merece Alpine y Renault, así que vamos a trabajar fuerte para que lo estén", destacó.

La elección de Imola como escenario para su vuelta tiene un sabor especial para Franco, quien guarda gratos recuerdos de tierras italianas. No sólo fue en Monza donde se produjo su debut con Williams en 2024, sino que también fue protagonista en otras categorías: "Muy contento de empezar en Imola, es un circuito que tengo muy buenos recuerdos. No sólo en Imola, en Italia. Gané en Monza varias veces, gané en Imola en la Fórmula 3, en la Fórmula 2. Así que Italia me trae muy lindos recuerdos, tengo una historia muy linda en ese país", señaló con entusiasmo.

Más allá de la competencia, Colapinto se mostró emocionado por el impacto que su figura genera en el público argentino, sobre todo entre los más jóvenes que sueñan con seguir sus pasos: "Tener el apoyo de toda Argentina, desde que era muy chiquito, desde que empecé... En Fórmula 3, en especial. Tantos fanáticos argentinos empezaron a meterse en el automovilismo, empezaron a entender más en la Fórmula 3. Había ya banderas argentinas por todos lados, en la Fórmula 2 más y en la Fórmula 1 es una locura", expresó, visiblemente emocionado.

En ese sentido, Franco Colapinto recordó cómo en su infancia no tuvo referentes locales en la F1, lo que lo llevó a admirar a otros latinoamericanos: "Tenía Checo (Pérez), que yo bancaba mucho, a Fernando (Alonso). Eran los latinos más cercanos a nosotros. Pero no tenía un argentino y me encanta poder darle eso a los chicos, que tienen ganas de un día llegar a donde estoy yo. Sueñan con eso. Están empezando a ir a andar en karting, están aprendiendo un montón del automovilismo de la Fórmula 1", afirmó con orgullo.