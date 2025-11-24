Racing le gana a River por los octavos de final

El Millonario quiere ganar el Torneo Clausura para depender de sí mismo en la clasificación a la Copa Libertadores de América

Racing recibirá este lunes a River , por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura , en busca de un triunfo que le permita tomarse revancha de la eliminación del mes pasado en la Copa Argentina.

El encuentro, que finalmente se jugará con público en el Estadio Presidente Perón , está programado para las 19:15 , se podrá ver a través de ESPN Premium Facundo Tello como árbitro designado, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Apenas a los 3 minutos de iniciado el encuentro, Santiago Solari agarró dormido a River y convirtió el 1 a 0 con un gran cabezazo para abrir el marcador en el Cilindro de Avellaneda. El gol tuvo cierta polémica, ya que el VAR debió revisar la posición de Tomas Conechny en el inicio de la jugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993083105574330761&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE SOLARI Y TOPO GIGIO: RACING 1-0 RIVER!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YNCxTtAQBK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

Luego de la apertura del marcador, el Millonario tuvo una doble oportunidad clara para llegar al empate, aunque Facundo Cambeses mantuvo el arco de la Academia a salvo. En los minutos posteriores, los de Gustavo Costas continuaron dominando el balón, pero sin posibilidades certeras de ampliar la ventaja.

Las formaciones de River y Racing

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Thiago Acosta, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.