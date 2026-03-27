Sorpresa total: River se llevó a una de las principales promesas del fútbol argentino

El elenco de Núñez pudo llevar a cabo una incorporación ante la salida de Matías Galarza Fonda y la lesión de Juan Carlos Portillo.

River sorprendió en el mercado de pases al cerrar la incorporación de Tobías Ramírez , una de las principales promesas del fútbol local. El defensor central de 19 años llega desde Argentinos Juniors tras un acuerdo por el 80% de su pase. La operación se concretó luego de negociaciones aceleradas y representa una apuesta fuerte del club de Núñez a futuro.

El monto de la transferencia ronda los 3,5 millones de dólares brutos , aunque el total de la operación podría alcanzar los 5 millones con variables. La dirigencia del Millonario logró cerrar el pase aprovechando una ventana excepcional habilitada tras la salida de Matías Galarza Fonda . De esta manera, el club pudo incorporar fuera de los plazos habituales del mercado.

El zaguero, nacido en Virrey del Pino, se formó íntegramente en el semillero del elenco de La Paternal, una cantera históricamente reconocida en el fútbol argentino. Su debut en Primera División se produjo el 28 de enero de 2024, justamente ante el cuadro hoy comandado por el Chacho Coudet, bajo la conducción de Gabriel Milito. Desde entonces, acumuló 43 partidos oficiales sin registrar expulsiones .

Así jugó Tobías Ramírez los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 ante México. Puede jugar de 2 o de 6, gana duelos, anticipa, defiende bien el área y tiene muy buen pie para salir jugando con tranquilidad. Se sumará a River LA SEMANA QUE VIENE. pic.twitter.com/AK6uIm9uhM https://t.co/r2dHyRyM1J

Durante la temporada 2024 tuvo una participación destacada con 31 encuentros disputados, consolidándose rápidamente como una pieza confiable en la defensa. Sin embargo, en 2026 su presencia se redujo a solo dos partidos debido a una lesión muscular. A pesar de ese contratiempo, su proyección y condiciones no pasaron desapercibidas para los grandes del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2037647829120819382&partner=&hide_thread=false TOBÍAS RAMÍREZ VA A SER REFUERZO DE RIVER PLATE EN USD 3M POR EL 80%.



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Por supuesto, el DT ex Rosario Central fue determinante en la llegada del defensor. El técnico ya lo había seguido de cerca en su etapa en el Deportivo Alavés y lo consideraba una prioridad para reforzar la última línea. Ramírez firmará contrato hasta diciembre de 2029, lo que refleja la confianza del club en su desarrollo.

El desempeño de Ramírez en la Selección Sub 20

En el plano internacional, el pichón de crack se destacó como capitán de la Selección Argentina Sub 20 durante el Mundial disputado en Chile en 2025. Allí jugó los siete pleitos completos y fue uno de los líderes del equipo que alcanzó el subcampeonato. Su rendimiento incluyó cuatro vallas invictas y una sólida presencia defensiva.

El futbolista, representado por Juan Cruz Oller, sobresale por su capacidad de anticipo, firmeza en el juego aéreo y versatilidad para desempeñarse en distintos perfiles de la zaga. Estas cualidades, sumadas a su liderazgo dentro del campo, fueron clave para que River avanzara decididamente en su contratación en este mercado.

La llegada de Ramírez se produce en un contexto de reconfiguración defensiva, marcado por la lesión de Juan Carlos Portillo, quien estará fuera de las canchas por un tiempo prolongado. Además, el club afrontará la Copa Sudamericana 2026, donde debutará ante Blooming. Así, el Millonario apuesta a una incorporación con impacto inmediato y proyección a largo plazo.