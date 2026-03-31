La fuerte declaración de un ex River con la que hundió a Demichelis por su accionar: "Se confundió..."

Un histórico del millonario apuntó sin escrúpulos contra el exentrenador del millonario por actitudes que tuvo con el plantel.

Martín Demichelis se fue de River con distintos cuestionamientos por parte de los hinchas pero, aún más, internamente con los jugadores que dirigió en su período en la institución. En las últimas horas una figura que ya se fue de la institución de Núñez no se guardó nada y reveló información sobre el manejo del DT.

"La verdad es que yo con Martín (Demichelis) tuve una buena relación. En el año y medio que estuvo fue un técnico que me enseñó mucho. Aprendí mucho , más que nada en el tema de los posicionamientos, de cómo él trabajaba la previa de los partidos, de cómo queríamos presionar nosotros al rival, de cómo queríamos salir nosotros desde el fondo, de cómo posicionaba a los laterales, lo que le decía a los laterales, los conceptos que le decía a los laterales y a los centrales”, contó Nacho Fernández en diálogo con el programa Un Buen Momento de radio La Red.

En su relato continuó alagando el estilo de juego: “A mí que me gusta la táctica y la estrategia, fue un técnico que me dejó muchísimo de eso. Y estaba, trataba, él y su cuerpo técnico trataban de estar en todos los detalles”. Sin embargo, contó un momento que marcó su paso por el club y la relación con el plantel: “Después se confundió desde lo humano, yo no tengo demasiadas cosas que decirle a él. Se manejó mal en un grupo, o sea, desde la parte humana. Del manejo de grupo, creo que él se confundió y dejó pasar mucho el tiempo para hablarlo con el plantel. Entonces, ahí el jugador ya lo empieza a mirar distinto. Y creo que fue un poco eso lo que le pasó a él”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2038773377666519041&partner=&hide_thread=false El jugador de #Gimnasia, #NachoFernández, charló con @marcepalaciosmp y equipo en #UnBuenMomento, y se refirió sobre Martín #Demichelis, en su etapa en el Millonario. pic.twitter.com/7zAUQuMVbB — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) March 31, 2026

Cabe recordar que todo el conflicto se originó cuando el entrenador reveló información en 'off' a periodistas sobre el día a día del equipo. Más allá de eso sostuvo que lograron un buen rendimiento hasta que fueron eliminado por Internacional de Porto Alegre en Copa Libertadores: “Si nos ponemos a pensar, me parece que el último River que jugó bien fue el de los primeros seis, siete meses de él, que nos pegamos un golpazo. Nos pegamos un golpazo con Inter de Porto Alegre, que ahí fue donde se empieza a generar todo este tipo de problemas”.

“Yo golpazo digo porque me parece que, en el Monumental, merecimos ganar por mucha más diferencia. Merecimos ganar por mucha más diferencia. Y después, allá en Brasil, fue un partido parejo que arrancamos mal y bueno, se nos escapa por penales, en una tanda que fue larguísima. Entonces, por eso digo, nosotros veníamos jugando muy bien y la verdad que por eso para nosotros fue como un golpe duro quedar afuera de esa copa”, sumó.

A su vez contó sobre la pérdida de confianza en el entrenador: “Se le ha pegado mucho a Martín también. Es difícil sentarse como primera experiencia en el banco de River. Y capaz que no supo manejar algunas cuestiones que Marcelo las manejaba muy bien. Y también le tocó lidiar con eso. Se fue el entrenador más grande de la historia de River y él tuvo que ocupar ese cargo”, analizó. En opinión de Fernández, “si bien me parece que es una persona muy preparada, tal vez en algún momento se sintió sobrepasado por la situación y cometió errores, como pueden cometer todos, y no lo supo resolver”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2038798758276714909&partner=&hide_thread=false El mediocampista de #Gimnasia LP, Ignacio "Nacho" Fernández, se refirió a la relación que tuvo con Martín #Demichelis en su etapa en #River, en #UnBuenMomento con @marcepalaciosmp. pic.twitter.com/DZVvUBfPpb — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) March 31, 2026

Para cerrar dijo: “Pero después, como técnico, o sea, como jugador de fútbol, a mí, ya te digo, me dejó muchísimas cosas y creo que eso no tiene nada de malo decirlo”.