Cómo salió el Superclásico en el Mundialito de Clubes

River y Boca se enfrentaron en el Mundial que se disputa en Madrid en la versión Sub-12 del clásico más importante del fútbol argentino.

River Plate y Boca Juniors se enfrentaron en el marco del Mundial de Clubes Sub 12 que se está disputando esta semana en Madrid. El Millonario se impuso por 3-2, de manera agónica, y ahora necesita que Flamengo golee a Palmeiras para acceder a cuartos de final. El Xeneize, por su parte, ya estaba eliminado antes de jugar esta versión especial del Superclásico .

River debía esperar que el Mengao se imponga por ocho goles o más frente al Verdao para poder continuar en el certamen que se disputa en Brunete, a 30 kilómetros de la capital española. Sin embargo, el Palmeiras fue el que ganó por 2-0 y se aseguró el primer puesto del grupo; mientras que el otro elenco brasileño se clasificó como segundo.

El Millonario fue el que dominó el trámite desde el inicio. El conjunto de Núñez salió en busca de una victoria con un resultado abultado, dada la diferencia de gol con Palmeiras, y pudo encontrar el primer grito a los 7 minutos. Tras una jugada que incluyó un lateral al área, Alexander Paz puso el 1-0. De todos modos, Joaquín Flores igualó el encuentro con un derechazo.

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A poco del final de la primera etapa, Liam Adolfo Chaya puso el 2-1 favorable al Millonario con una corrida y remate cruzado. En el inicio del complemento, un error del arquero del conjunto de Núñez, Dante Lionel Escobar, que no pudo contener un remate lejano de Brandon Villagra, igualó 2-2 el duelo. Sobre el final del encuentro, Chaya luchó con los centrales xeneizes, tras un pase largo de Dante Escobar, y remató para establecer el 3-2 final.

La performance de los equipos argentinos en el Mundialito

River llegó a este enfrentamiento tras igualar 3-3 ante Palmeiras en un partido que vio sobresalir a Juan Martín Martel con dos goles y Esteban Castillo con uno. Durante ese encuentro, el entrenador Hernán Palermo fue expulsado por protestas, un dato que diferencia esta cobertura y añade un matiz disciplinario poco frecuente en el torneo.

La actuación de River en el grupo había comenzado con una victoria 2-0 sobre Inter Miami, gracias a tantos de Liam Chaya y Bautista Villalba. Posteriormente, River cayó por 1-0 frente a Flamengo, con tanto de Murilo a tres minutos para el final.

Embed - ¡¡#RIVER LE GANÓ el SUPERCLÁSICO a #BOCA!! | River Plate 3–2 Boca Juniors | Resumen

Boca Juniors enfrentó mayores dificultades en el arranque del torneo. En su primer partido, sufrió una derrota 6-0 contra Palmeiras, donde el número 9 Nicolás Alexandre marcó tres goles, y más tarde perdió 2-0 ante Flamengo. El rendimiento Xeneize mejoró notablemente con la goleada sobre Inter Miami, una recuperación que se fundó en el liderazgo de Fioretto y la eficacia ofensiva mostrada el jueves.

Antes de este duelo clave, River sumaba 4 puntos y ocupaba la tercera posición del Grupo A, detrás de Palmeiras (7 puntos) y Flamengo (6 puntos); Boca se ubicaba con 3 puntos, mientras Inter Miami no había puntuado. Solamente los dos primeros de cada grupo acceden a la siguiente instancia, lo que le otorgaba al clásico argentino un carácter decisivo.

El torneo se juega en formato de siete contra siete y dos tiempos de 12 minutos, incrementándose la duración en semifinales y en la final, que consta de dos períodos de 20 minutos. Esta modalidad exige velocidad y precisión táctica a participantes provenientes de canteras de elite mundial.