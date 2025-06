Se supo qué dijeron en Portugal sobre Boca y su empate con el Benfica

Una constante en todas las coberturas portuguesas fue la crítica al desempeño del árbitro César Palazuelos, a quien definieron como uno de los responsables del resultado. El mismo A Bola le puso un 1 sobre 10 y calificó su tarea como “desastrosa”, señalando su escasa rigurosidad en las amonestaciones, el escaso tiempo de adición y un criterio errático que, aseguran, favoreció a Boca en ciertos pasajes del encuentro.

Portugal 2.jpg Los medios de Portugal reaccionaron ante Boca

En Portugal se sorprendieron por la hinchada de Boca

Más allá del análisis técnico, el ambiente en las tribunas fue otro de los puntos que no pasó inadvertido. Para los medios lusos y también los españoles, Boca ganó por goleada desde la pasión y el color. A Bola destacó que “el estadio era de los argentinos”, y remarcó que “la afición de Boca tiene una fama merecida”, señalando incluso que los hinchas de Benfica apenas se escucharon durante los goles.

Desde España, el periodista Joel Del Río, del diario Marca, fue más allá en su crónica y apuntó directo al corazón del fervor argentino: “Aquí de verdad tengo la sensación de que solo han venido ellos. Me lanzaron al ruedo solo para hacerme saber que su fe no necesita estadísticas ni pronósticos”. En otra frase que se volvió viral, agregó: “El aficionado argentino no cree que va a ganar. Sabe que va a ganar. Aunque a veces no gane. Aunque le rompan el corazón. Les da igual”. El propio A Bola lo resaltó: “Los argentinos siempre intentaron desestabilizar emocionalmente a los jugadores del Benfica, especialmente a Di María, Otamendi y Renato Sanches”.