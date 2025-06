Nicolás Figal rompió el silencio tras su absurda expulsión en el Mundial de Clubes

Boca debutó este lunes en el Mundial de Clubes con un empate 2-2 frente al Benfica que dejó sensaciones encontradas. El equipo argentino tuvo un inicio soñado en el Hard Rock Stadium de Miami, con un contundente 2-0 en el primer tiempo, pero no logró sostener la ventaja ni aprovechar la expulsión del delantero Andrea Belotti a los 72 minutos, y terminó pagando caro una desconcentración en el cierre que derivó en la igualdad definitiva. Además, sufrió la expulsión de Nicolás Figal.

Figal 1.jpg El pedido de disculpas de Nicolás Figal

Qué dijo Nicolás Figal tras su expulsión frente a Benfica

La expulsión del exjugador de Inter Miami fue tan inesperada como innecesaria, y no tardó en generar un aluvión de críticas en redes sociales y medios. En ese contexto, Figal decidió asumir su error públicamente con un mensaje en sus historias de Instagram: “Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirles disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión. Gracias por el aguante de siempre. Defender estos colores es algo maravilloso. Seguiremos trabajando para lo que viene”, escribió el zaguero, visiblemente afectado.