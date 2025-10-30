Delicioso omelette de espárragos y queso

En una época donde la alimentación equilibrada cobra cada vez más importancia, encontrar platos que no solo sean sabrosos, sino también nutritivos, es clave para mantener un estilo de vida saludable. El omelette de espárragos y queso se presenta como una opción ideal que une lo mejor de ambos mundos: comer rico y bien. Además, al aprovechar la estacionalidad de los espárragos, este plato no solo es fresco, sino también sostenible.

El espárrago es una verdura de primavera, lo que significa que su mejor momento de cosecha y sabor ocurre entre los meses de septiembre y noviembre en el hemisferio sur. Consumir vegetales de temporada no solo asegura un sabor más intenso y natural, sino que también es una manera de cuidar el medio ambiente. Al optar por productos en su época de recolección, se evita el uso excesivo de energía en su producción y transporte.

Los espárragos son conocidos por ser bajos en calorías y ricos en nutrientes. Entre sus principales beneficios, destacan su alto contenido en fibra, que ayuda a la digestión y al control del peso, y su aporte de vitaminas como la K, esencial para la salud ósea, y la C, que refuerza el sistema inmunológico. Además, son una fuente natural de antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.

El omelette: sencillo, rápido y nutritivo

Ingredientes:

3 huevos

puñado de espárragos (yo usé tres unidades)

queso cremoso

manteca

sal

aceite

pimienta

Desarrollo

lavar bien, cortar la parte dura y blanca (si los doblas se parten solos por ahí). Cortarlos a lo largo y luego picarlos chiquitos. En una sartén poner un poquito de manteca y un chorrito de aceite para que no se queme. Cuando se derrite sumar los espárragos cortados y removerlos cada tanto. Dejar 5 minutos a fuego medio sin que se quemen. Cuando estén tiernos sacar y reservar.

Batir tres huevos, agregar sal y pimienta.

En otra sartén con un poco de manteca o en la misma sartén que usaron (pueden pasarle una servilleta o dejarla como estaba) cocinar el omelette.

Tirar el huevo y cubrir toda la superficie. Cuando comience a coagularse ir despegando de a poco los bordes con una espátula. Cuando se vaya cociendo agregar los espárragos y el queso. Plegar a la mitad, cocinar un ratito y luego dar vuelta. Moverlo lo menos posible chequeando que no se queme ni se pegue. Retirar y disfrutar!!!

esparragos.jpg Temporada de espárragos para disfrutar

Curiosidades de los espárragos

Los espárragos son una verdura fascinante, llena de historia y curiosidades que la convierten en un alimento único. A continuación, algunas curiosidades interesantes sobre los espárragos:

Una planta milenaria: Los espárragos han sido cultivados y consumidos desde hace más de 2,000 años. Se cree que los antiguos egipcios ya los cosechaban, y fueron los romanos quienes los popularizaron en Europa.

Ritual de recolección: Los espárragos son una de las pocas verduras que pueden crecer notablemente en un solo día. En la temporada alta de crecimiento, pueden llegar a crecer hasta 25 cm en 24 horas.

Tres tipos de espárragos: Existen principalmente tres variedades de espárragos: verdes (los más comunes), blancos (que se cultivan bajo tierra para evitar la fotosíntesis) y morados (una variedad más dulce y menos fibrosa).

Poder antioxidante: Los espárragos son ricos en antioxidantes, especialmente glutatión, que es conocido por ayudar al cuerpo a desintoxicarse y combatir el envejecimiento celular.

Diurético natural: Los espárragos tienen propiedades diuréticas debido a su contenido de asparagina, un aminoácido que favorece la eliminación de líquidos y toxinas a través de la orina.

Olor característico en la orina: Comer espárragos produce un compuesto en el cuerpo que hace que la orina tenga un olor peculiar. Sin embargo, no todos pueden detectarlo, ya que esta capacidad depende de la genética.

Bajo en calorías y alto en nutrientes: Los espárragos son muy bajos en calorías, con solo 20 por taza cocida, pero contienen una gran cantidad de nutrientes, como fibra, ácido fólico, vitamina C, vitamina A y vitamina K.

Simbolismo histórico: En la antigua Roma, los espárragos eran considerados un manjar reservado para las clases altas y a menudo se usaban como ofrenda en celebraciones religiosas.

Cosecha delicada: Los espárragos se cosechan a mano, ya que su tallo es delicado y las máquinas pueden dañarlos fácilmente. Esto contribuye a su precio relativamente elevado en comparación con otras verduras.

Temporada breve pero intensa: Los espárragos tienen una corta temporada de cosecha, de aproximadamente dos meses en primavera. Durante este tiempo, las plantas se recolectan diariamente debido a su rápido crecimiento.

Capacidad regenerativa: Una planta de espárragos bien cuidada puede seguir produciendo durante 15 a 20 años, lo que la convierte en una inversión duradera para los agricultores.

