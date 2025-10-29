Fuego Amigo Volumen 3: noviembre se cocina en Cipolletti

El clásico ciclo gastronómico de Cabrona vuelve este noviembre con cinco cocineros del Alto Valle, música en vivo y mucho fuego.

Cabrona vuelve a encender sus hornallas con el Volumen 3 de Fuego Amigo , el ciclo que ya se volvió un ritual entre los amantes de la rica gastronomía. Cada sábado de noviembre, el bar cipoleño abre su cocina a diferentes cocineras y cocineros del Alto Valle, en una celebración de sabores, historias y amistad. Propuestas únicas, productos de temporada, DJs invitados y el mismo espíritu de siempre: cocinar entre amigos, con pasión y mucho fuego.

Sábado 1 de noviembre / Ezequiel Gonzalez + DJ Facu Felix

Ezequiel González, el experimentado cocinero inicia el ciclo Fuego Amigo.

El reconocido cocinero con experiencia en Nueva York, la embajada de Brasil en Argentina, y restaurantes de Ushuaia y Neuquén, vuelve a Cabrona con un menú sabroso y de temporada

Ceviche de hongos , pesca rebozada con bruma de cabra y mayo de peras (opción veggie);

, (opción veggie); Mollejitas laqueadas en ternuripa y mostaza , humita brûlée con queso halloumi y frutillas ;

, ; Slice pizza estilo New York con pepperoni, stracciatella, pesto y sriracha;

con pepperoni, stracciatella, pesto y sriracha; Espárragos con panceta ahumada, naranjas, huevo 65 y salsa ranchera (opción veggie);

(opción veggie); brocheta de langostinos y salchicha parrillera con papas pay y chimi ahumado de miel y cítricos.

Musicaliza Facu Felix / Comida hasta agotar stock/ Sin reserva

sab-08 El inquieto y creativo Juan Solorza, cocina el sábado 8 un menú delicioso.

Sábado 8 de noviembre/ Juan Solorza + DJ @alexis.ene

Uno de los grandes referentes de la cocina patagónica regresa con técnica, creatividad y un menú irresistible:

Croissant smasheado (guacamole, huevo poché, panceta crocante, brotes y parmesano),

(guacamole, huevo poché, panceta crocante, brotes y parmesano), Pizza Romana Del Valle (masa con harina de vino, cebolla morada, queso azul, pera y reducción de Pinot Noir),

(masa con harina de vino, cebolla morada, queso azul, pera y reducción de Pinot Noir), Bao de pollo crocante con gochujang ,

, Tostada brioche veggie con gírgolas, espárragos y queso toscano,

con gírgolas, espárragos y queso toscano, Torta vasca con frutillas maceradas.

La noche se completa con la música de @alexis.ene.

sab-15 Harlem lleva su cocina a Cipolletti, el sábado 15 de noviembre

Sábado 15 de noviembre / Harlem

La hamburguesería ganadora del premio a Mejor Burger Argentina 2024 desembarca con su propuesta street y explosiva:

Space Jam Burger

Philly Cheesesteak

pollo frito sweet & spicy ,

, papas lemon pepper

(opción veggie con Not Pollo Crispy)

Un festín para comer con las manos y brindar con las cervezas de la casa.

sab-22 Romi Riquelme y un menú con mucho sabor y estilo.

Sabado 22 de noviembre / Romi Riquelme + DJ Maxi Cayón

La cocina consciente de Romi Riquelme llega con una propuesta en su mayoría vegetal, colorida y fresca:

Ceviche de girgolas y coliflor

falafel en pan pita

kebab de cordero especiado con babaganush y salsa agria

papas jacket rellenas con queso y alubias,

rellenas con queso y alubias, sorbete de mango con cremoso de cajú y coco, gel de hibiscus y merengues picantes.

Acompaña la noche el set de Maxi Cayón.

sab-29 Matias Hidalgo viene de participar en la 5ta edición del Campionato Scuola Pizzaioli y quedar entre los primeros 7. Sus pizzas son irresistibles.

Sábado 29 de noviembre/ Matías Hidalgo + DJ @alexis.ene

El cocinero Matías Hidalgo, número 7 entre los pizzaiolos de Sudamérica, cierra el ciclo con una noche a puro horno:

Pizza de crema de puerro y trucha ahumada ,

, pizza vegetariana de gírgolas y manzana grillada ,

, pizza margarita

pizza con panceta, hongos y parmesano gratinado.

Una cita ideal para acompañar con cerveza bien fría y buena música.

Sin reservas. Comida hasta agotar stock.

Opciones veggies disponibles.

+ info:



Instagra: @cabronacerveceria